Россия демонстрирует неготовность останавливать войну и сознательно продолжает наступательные действия, - Сырский.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский встретился с французской военной делегацией во главе с главнокомандующим Вооруженными Силами Франции генералом Фабьеном Мандоном.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на фронте, актуальные потребности украинской армии и дальнейшее укрепление сотрудничества. Франция остается одним из ключевых партнеров Украины - в частности, в рамках Коалиции желающих и отраслевых коалиций по ПВО, авиации, артиллерии и подготовке военнослужащих.

"Россия демонстрирует неготовность останавливать войну и сознательно продолжает наступательные действия. В то же время мы ежедневно уничтожаем ее живую силу и технику, срываем планы и удерживаем позиции. Несмотря на колоссальные потери и сверхусилия, армия РФ не достигает существенных оперативных результатов", - подчеркнул Сырский.

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Главнокомандующий ВС Украины поблагодарил генерала Фабьена Мандона, правительство и народ Франции за стойкую политическую и военную поддержку Украины.

Символическим завершением встречи стало вручение генералу Сырскому Ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции, которая присуждается главой государства за исключительные военные или гражданские заслуги.

От имени президента Эмманюэля Макрона награду вручил генерал Фабьен Мандон.

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Что предшествовало?