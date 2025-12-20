Россия демонстрирует неготовность останавливать войну и сознательно продолжает наступательные действия, - Сырский.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский встретился с французской военной делегацией во главе с главнокомандующим Вооруженными Силами Франции генералом Фабьеном Мандоном.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на фронте, актуальные потребности украинской армии и дальнейшее укрепление сотрудничества. Франция остается одним из ключевых партнеров Украины - в частности, в рамках Коалиции желающих и отраслевых коалиций по ПВО, авиации, артиллерии и подготовке военнослужащих.
"Россия демонстрирует неготовность останавливать войну и сознательно продолжает наступательные действия. В то же время мы ежедневно уничтожаем ее живую силу и технику, срываем планы и удерживаем позиции. Несмотря на колоссальные потери и сверхусилия, армия РФ не достигает существенных оперативных результатов", - подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий ВС Украины поблагодарил генерала Фабьена Мандона, правительство и народ Франции за стойкую политическую и военную поддержку Украины.
Символическим завершением встречи стало вручение генералу Сырскому Ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции, которая присуждается главой государства за исключительные военные или гражданские заслуги.
От имени президента Эмманюэля Макрона награду вручил генерал Фабьен Мандон.
Что предшествовало?
- Ранее Сырский сообщил, что россияне пытаются давить на оборонительные позиции ВСУ на Покровско-Мирноградской агломерации.
- По его словам, РФ нарастила группировку до 710 тысяч оккупантов для наступления на фронте.
- Кроме того, главнокомандующий заверил, что мы не воюем за руины. Когда оборона теряет смысл, он дает команду отводить подразделения.
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