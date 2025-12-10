РУС
1 480 21

Мы не воюем за руины. Когда оборона теряет смысл, я даю команду и мы отводим подразделения, - Сырский

Сырский о сохранении жизни воинов

Цена жизни нашего военного бесконечно выше нескольких сотен метров земли - это и есть ключевая разница между Украиной и Россией.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Espreso.

Решение для сохранения людей

По его словам, командование принимает решение отходить с позиций, если их удержание не имеет смысла и может привести к лишним потерям:

Для нас каждый гражданин и военнослужащий - это высшая ценность. Мы не воюем за руины, не воюем за фундаменты зданий. Когда действительно оборона теряет любой смысл, я даю команду и мы отводим наши подразделения назад, чтобы сохранить военных", - утверждает он.

Главнокомандующий также напомнил, что агрессия началась именно со стороны РФ, которая оккупировала украинские земли и уничтожила значительную часть инфраструктуры Украины.

Читайте также: Ничтожный результат при значительных потерях, - Сырский о продвижении врага на фронте

Переговоры

Комментируя возможность мирных переговоров, Сырский подчеркнул, что Украина выступает только за справедливый мир, без навязывания условий со стороны агрессора.

"И я считаю, что, если речь идет о мире, то он должен быть справедливым. А не кто-то нам будет диктовать и требовать оставить часть нашей территории... Мы никогда не смиримся с ролью слабой страны, которой диктуют и навязывают условия, ставят перед свершившимся фактом и просто говорят: "Подпиши и покончи с этим", - отметил он.

Читайте также: Сырский о подготовке военных: Откладываем учения от фронта. Неудовлетворительное состояние безопасности на объектах

Другие заявления Сырского

  • По его словам, ВСУ завершили переход на корпусную систему.
  • По мнению Сырского, на этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.
  • Кроме того, он рассказал, что на определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории.

Читайте: В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

+10
Кацапи воюють - на зиму вони закріпляться в містах а ми відійдем в поля і начнуться фотки з окопами по коліна в воді
10.12.2025 13:11 Ответить
+9
Логічно. В нас дуже багато степів полів- там геть навіть і руїн немає. Одні суслики та миші.
10.12.2025 13:09 Ответить
+9
Нікому життя солдата не цікавить.За роки війни,навіть міни не хочуть виробляти якісні,не кажучи про ракети
10.12.2025 13:13 Ответить
Логічно. В нас дуже багато степів полів- там геть навіть і руїн немає. Одні суслики та миші.
10.12.2025 13:09 Ответить
"Коли дійсно оборона втрачає будь-який сенс, я даю команду і ми відводимо наші підрозділи назад" тобто без дозволу сирськоно "відводити" заборонено?
10.12.2025 13:10 Ответить
Кацапи воюють - на зиму вони закріпляться в містах а ми відійдем в поля і начнуться фотки з окопами по коліна в воді
10.12.2025 13:11 Ответить
Нікому життя солдата не цікавить.За роки війни,навіть міни не хочуть виробляти якісні,не кажучи про ракети
10.12.2025 13:13 Ответить
так відходимо у чисте поле без фортифікацій...бо зелена наволочь вкрала на них гроші...
10.12.2025 13:14 Ответить
​​Тепер про пірамідки може розповідати не тільки Гордон, а ще і Пронін! Він сьогодні на ТСК розповідав, як будував фортифікації і захисні пірамідки розкладав на полтавщині...
10.12.2025 13:50 Ответить
Це мегапотужно.
10.12.2025 13:14 Ответить
То у Вовчанську зараз мегаполіс?
10.12.2025 13:15 Ответить
А наказ про відхід постійно надходить після руйнування всього навколо і оточення. Такий збіг просто, розуміти треба.
10.12.2025 13:16 Ответить
Ага. Чергова відмазка від Творожкова чому він здав чергове місто. Краще воювати в чистому полі чи в вибитій посадці ніж в руїнах? Чому тоді орки по полям і посадкам просуваються набагато швидше ніж по ''руїнах''?
10.12.2025 13:17 Ответить
Звідки дає наказ?((З нуля?(((
10.12.2025 13:17 Ответить
От тільки оборонні споруди , в яких можна противостояти , є лише в руїнах .
показать весь комментарий
Сирський не хоче сказати дійсну причину відступу?
Що Вова замість розвитку та виробництва фпв дронів віддав гроші міндічу на виробництва далекобійних дронів та ракет щоб побити вікна на москві. Але виявилось що ті дрони навіть не здатні долетіти до тієї москви, ракети- просто муляжі а гроші розпиз" жені та поїхали в Ізраїль разом з конструктором.
Що мобілізація провалена по вині того ж Вови.
Навіщо нам такий головнокомандучий який пристосовується та мовчить і бреше. Мабуть вже придивився і собі куди тікати в разі чого.
10.12.2025 13:33 Ответить
Не будемо захищати ці руїни
Будуть слідуючі
10.12.2025 13:35 Ответить
Чому до цього часу житло мирних мешканців використовується як укріплення для ведення бойових. Чому міністр так організував оборону? росіяни змогли побудувати на Запоріжжі кілька ліній оборони, а сирський не може цього зробити
10.12.2025 13:40 Ответить
Ну з таким видінням і керуванням, просирський просере і Запоріжжя, питання часу просто.
10.12.2025 13:43 Ответить
То що зараз відбувається із батальйоном 38 морської піхоти? Країна лозунгів та брехні...
10.12.2025 13:54 Ответить
Оборона може і втрачає сенс, але наступ ніколи не втрачає сенсу!
10.12.2025 13:54 Ответить
Ну прям Кутузов в Філях, *****!
10.12.2025 14:06 Ответить
А як за ТАКЕ можна воювати??? Де там ховатися??










10.12.2025 14:13 Ответить
Не таке - а там. Орки чомусь воюють. Вибивають дронами, контролюють логістику- потім заходять коли Сирський вирішує що там немає що захищати.
10.12.2025 14:32 Ответить
 
 