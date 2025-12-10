Мы не воюем за руины. Когда оборона теряет смысл, я даю команду и мы отводим подразделения, - Сырский

Цена жизни нашего военного бесконечно выше нескольких сотен метров земли - это и есть ключевая разница между Украиной и Россией.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Espreso.

Решение для сохранения людей

По его словам, командование принимает решение отходить с позиций, если их удержание не имеет смысла и может привести к лишним потерям:

Для нас каждый гражданин и военнослужащий - это высшая ценность. Мы не воюем за руины, не воюем за фундаменты зданий. Когда действительно оборона теряет любой смысл, я даю команду и мы отводим наши подразделения назад, чтобы сохранить военных", - утверждает он.

Главнокомандующий также напомнил, что агрессия началась именно со стороны РФ, которая оккупировала украинские земли и уничтожила значительную часть инфраструктуры Украины.

Переговоры

Комментируя возможность мирных переговоров, Сырский подчеркнул, что Украина выступает только за справедливый мир, без навязывания условий со стороны агрессора.

"И я считаю, что, если речь идет о мире, то он должен быть справедливым. А не кто-то нам будет диктовать и требовать оставить часть нашей территории... Мы никогда не смиримся с ролью слабой страны, которой диктуют и навязывают условия, ставят перед свершившимся фактом и просто говорят: "Подпиши и покончи с этим", - отметил он.

Другие заявления Сырского

По его словам, ВСУ завершили переход на корпусную систему.

По мнению Сырского, на этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.

Кроме того, он рассказал, что на определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории.

