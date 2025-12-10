Мы не воюем за руины. Когда оборона теряет смысл, я даю команду и мы отводим подразделения, - Сырский
Цена жизни нашего военного бесконечно выше нескольких сотен метров земли - это и есть ключевая разница между Украиной и Россией.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Espreso.
Решение для сохранения людей
По его словам, командование принимает решение отходить с позиций, если их удержание не имеет смысла и может привести к лишним потерям:
Для нас каждый гражданин и военнослужащий - это высшая ценность. Мы не воюем за руины, не воюем за фундаменты зданий. Когда действительно оборона теряет любой смысл, я даю команду и мы отводим наши подразделения назад, чтобы сохранить военных", - утверждает он.
Главнокомандующий также напомнил, что агрессия началась именно со стороны РФ, которая оккупировала украинские земли и уничтожила значительную часть инфраструктуры Украины.
Переговоры
Комментируя возможность мирных переговоров, Сырский подчеркнул, что Украина выступает только за справедливый мир, без навязывания условий со стороны агрессора.
"И я считаю, что, если речь идет о мире, то он должен быть справедливым. А не кто-то нам будет диктовать и требовать оставить часть нашей территории... Мы никогда не смиримся с ролью слабой страны, которой диктуют и навязывают условия, ставят перед свершившимся фактом и просто говорят: "Подпиши и покончи с этим", - отметил он.
Другие заявления Сырского
- По его словам, ВСУ завершили переход на корпусную систему.
- По мнению Сырского, на этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.
- Кроме того, он рассказал, что на определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории.
Що Вова замість розвитку та виробництва фпв дронів віддав гроші міндічу на виробництва далекобійних дронів та ракет щоб побити вікна на москві. Але виявилось що ті дрони навіть не здатні долетіти до тієї москви, ракети- просто муляжі а гроші розпиз" жені та поїхали в Ізраїль разом з конструктором.
Що мобілізація провалена по вині того ж Вови.
Навіщо нам такий головнокомандучий який пристосовується та мовчить і бреше. Мабуть вже придивився і собі куди тікати в разі чого.
Будуть слідуючі