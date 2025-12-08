РУС
Новости Военные учения в Украине
830 9

Сырский о подготовке военных: Откладываем обучение от фронта. Неудовлетворительное состояние безопасности на объектах

Ноябрьские военные учения в Чинку показали логистические проблемы для НАТО

Сейчас необходимо усиливать обороноспособность Украины. Основной акцент - качественная подготовка личного состава, модернизация учебных центров и безопасность военных во время обучения.

Об этом пишет в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свою армию, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", - отмечает он.

По словам Сырского, ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и, следовательно, качественная подготовка.

Читайте также: Продолжается работа по усилению безопасности учебных центров, они все больше перемещаются вглубь страны, - Сырский

Подготовка военных

"В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Об этом я подчеркнул во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки.

Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени - усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе получить действительно боеспособного воина", - говорит главнокомандующий.

Также Сырский сообщил, что во время совещания заслушал доклады по наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БЗВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в НЦ.

Читайте также: Ситуация на севере Сумщины стабильная, Силы обороны наносят потери врагу, - Сырский

Адаптация военнослужащих

Отдельно Сырский отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СОЧ. Представители подразделений поделились своим опытом работы в этом направлении.

"По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие. Продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины.

В то же время подчеркнул, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности - неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих мы не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов", - резюмирует он.

Автор: 

военные учения (3513) Александр Сырский (776)
І На третій рік , вождь "соколине око" помітив що у тюрмі нема четвертої стіни "...
08.12.2025 10:58 Ответить
Може він увесь цей час був зачинений у клозеті?
08.12.2025 11:03 Ответить
Так всі їдуть в гончарівку або в десну вони біля білоруського кордону, і ще ці полігони майже поряд друг с другом, який дебіл до сих пір тренує там таку кількість військових, загадка.
08.12.2025 11:05 Ответить
Чому можуть навчити інструктора які були на ЛБЗ 2-4 роки тому або взагалі не були, але с гордістю мають посвідчення УБД😎, я про "Десну".
08.12.2025 11:10 Ответить
Проблема не в НЦ, а тому кого мобілізують. За 4 роки 1 масове поповнення. Із 34 лише один адекватний та і той бухгалтер (зараз ознайомиться з військовим ділдоводством і також кукуха поїде). Де, ****, цих наркоманів та бомжів наловили ?
08.12.2025 11:18 Ответить
А скільки було масових контрнаступів? От вам і маєте.
08.12.2025 11:20 Ответить
Посилити, підвищити, забезпечити.

За все добре і проти всього поганого.
08.12.2025 11:19 Ответить
головнокомандувач з батьками на паРаші ..це ж сюр для країни у війні !
08.12.2025 11:31 Ответить
Сюр те що ухилянт і клоун президент країни, сюр ганебна бусифікація, сюр про крадіжку на всіх фронтах що самим солдатам ні на що не вистачає.. мабуть не було ще в історії людства щоб таке було.
08.12.2025 11:40 Ответить
 
 