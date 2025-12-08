Сырский о подготовке военных: Откладываем обучение от фронта. Неудовлетворительное состояние безопасности на объектах

Сейчас необходимо усиливать обороноспособность Украины. Основной акцент - качественная подготовка личного состава, модернизация учебных центров и безопасность военных во время обучения.

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свою армию, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", - отмечает он.

По словам Сырского, ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и, следовательно, качественная подготовка.

Подготовка военных

"В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Об этом я подчеркнул во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки.

Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени - усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе получить действительно боеспособного воина", - говорит главнокомандующий.

Также Сырский сообщил, что во время совещания заслушал доклады по наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БЗВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в НЦ.

Адаптация военнослужащих

Отдельно Сырский отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СОЧ. Представители подразделений поделились своим опытом работы в этом направлении.

"По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие. Продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины.

В то же время подчеркнул, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности - неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих мы не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов", - резюмирует он.