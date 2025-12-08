Сирський про підготовку військових: Відсуваємо навчання від фронту. Є незадовільний стан безпеки на об’єктах

Наразі необхідно посилювати обороноздатність України. Основний акцент - якісна підготовка особового складу, модернізація навчальних центрів і безпека військових під час навчання.

Про це пише у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", - наголошує він.

За словами Сирського, ключова точка докладання наших зусиль - не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти - і відтак якісна підготовка.

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Підготовка військових

"У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу - вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна", - каже головнокомандувач.

Також Сирський повідомив, що під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ.

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Адаптація військовослужбовців

Окремо Сирський відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку.

"За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші. Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України.

Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки - незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань", - резюмує він.