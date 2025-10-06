Триває робота з посилення безпеки навчальних центрів, вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, - Сирський
Після низки повітряних атак РФ триває робота з посилення безпеки навчальних центрів.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сирський провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів.
За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Він нагадав, що тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни.
"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання - забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - йдеться у повідомленні.
Він також поінформував, що під час наради відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.
"Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період.
Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу", - резюмував головнокомандувач.
Можливо на 5-6-му році додумаються перенести воєнні заводи туди, де не дістає хоча б іскандер і kn-23.
- на яку відстань переміщуються - 100 - 200 км , це допоможе ? Чи в Україні є місця недосяжні для кацапських дронів і ракет ?
Від "очей" з неба - так, від очей "ждунів" - ні. Завод Байрактар підтверджує.