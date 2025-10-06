УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11661 відвідувач онлайн
Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
424 5

Триває робота з посилення безпеки навчальних центрів, вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, - Сирський

Олександр Сирський

Після низки повітряних атак РФ триває робота з посилення безпеки навчальних центрів.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сирський провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів.

За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Він нагадав, що тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни.

"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання - забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сирський обговорив заходи безпеки у навчальних центрах ЗСУ: Будуються підземні споруди, але роботи ще чимало

Він також поінформував, що під час наради відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.

"Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період.

Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу", - резюмував головнокомандувач. 

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, три людини загинули

Автор: 

військові навчання (2823) Сирський Олександр (765)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 4-му році війни таки додумались, що навчальні центри і скупчення особового складу за 50-100 км від кордону з ворогом при його абсолютній перевазі у повітрі, ракетному і розвідувальному озброєнні - це легка мішень.
Можливо на 5-6-му році додумаються перенести воєнні заводи туди, де не дістає хоча б іскандер і kn-23.
показати весь коментар
06.10.2025 14:29 Відповісти
Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни Джерело: https://censor.net/ua/n3578073
- на яку відстань переміщуються - 100 - 200 км , це допоможе ? Чи в Україні є місця недосяжні для кацапських дронів і ракет ?
показати весь коментар
06.10.2025 14:32 Відповісти
на яку відстань переміщуються - 100 - 200 км , це допоможе ?

Від "очей" з неба - так, від очей "ждунів" - ні. Завод Байрактар підтверджує.
показати весь коментар
06.10.2025 14:43 Відповісти
Особливо коли "ждуни" сидять на найвищих керівних посадах.
показати весь коментар
06.10.2025 15:18 Відповісти
Лісів багато і в центрі країни. Поляна серед хащів...палатка..буржуйка...багна по коліна...І ні в чому собі не відмовляйте.
показати весь коментар
06.10.2025 14:43 Відповісти
 
 