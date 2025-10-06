Триває робота з посилення безпеки навчальних центрів, вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, - Сирський

Після низки повітряних атак РФ триває робота з посилення безпеки навчальних центрів.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сирський провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів.

За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Він нагадав, що тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни.

"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання - забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - йдеться у повідомленні.

Він також поінформував, що під час наради відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.

"Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період.

Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу", - резюмував головнокомандувач.

