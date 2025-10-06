Продолжается работа по усилению безопасности учебных центров, они все больше перемещаются вглубь страны, - Сырский
После ряда воздушных атак РФ продолжается работа по усилению безопасности учебных центров.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Сырский провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам подготовки наших воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров.
По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Он напомнил, что теперь БОВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.
"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - говорится в сообщении.
Он также проинформировал, что во время совещания состоялся конструктивный разговор относительно контроля качества подготовки в учебных центрах, оптимизации их организационной структуры, развертывания БОВП на фондах механизированных бригад, роли армейских корпусов в подготовке и тому подобное.
"Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию НЦ в зимний период.
Важно полностью реализовать потенциал учебных центров. Продолжаем эту важную работу", - резюмировал главнокомандующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Можливо на 5-6-му році додумаються перенести воєнні заводи туди, де не дістає хоча б іскандер і kn-23.
- на яку відстань переміщуються - 100 - 200 км , це допоможе ? Чи в Україні є місця недосяжні для кацапських дронів і ракет ?
Від "очей" з неба - так, від очей "ждунів" - ні. Завод Байрактар підтверджує.