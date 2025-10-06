РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11510 посетителей онлайн
Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
329 4

Продолжается работа по усилению безопасности учебных центров, они все больше перемещаются вглубь страны, - Сырский

Александр Сырский

После ряда воздушных атак РФ продолжается работа по усилению безопасности учебных центров.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сырский провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам подготовки наших воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров.

По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Он напомнил, что теперь БОВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сырский обсудил меры безопасности в учебных центрах ВСУ: Строятся подземные сооружения, но работы еще немало

Он также проинформировал, что во время совещания состоялся конструктивный разговор относительно контроля качества подготовки в учебных центрах, оптимизации их организационной структуры, развертывания БОВП на фондах механизированных бригад, роли армейских корпусов в подготовке и тому подобное.

"Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию НЦ в зимний период.

Важно полностью реализовать потенциал учебных центров. Продолжаем эту важную работу", - резюмировал главнокомандующий.

Также читайте: Враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, три человека погибли

Автор: 

военные учения (3503) Александр Сырский (739)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 4-му році війни таки додумались, що навчальні центри і скупчення особового складу за 50-100 км від кордону з ворогом при його абсолютній перевазі у повітрі, ракетному і розвідувальному озброєнні - це легка мішень.
Можливо на 5-6-му році додумаються перенести воєнні заводи туди, де не дістає хоча б іскандер і kn-23.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:29 Ответить
Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни Джерело: https://censor.net/ua/n3578073
- на яку відстань переміщуються - 100 - 200 км , це допоможе ? Чи в Україні є місця недосяжні для кацапських дронів і ракет ?
показать весь комментарий
06.10.2025 14:32 Ответить
на яку відстань переміщуються - 100 - 200 км , це допоможе ?

Від "очей" з неба - так, від очей "ждунів" - ні. Завод Байрактар підтверджує.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:43 Ответить
Лісів багато і в центрі країни. Поляна серед хащів...палатка..буржуйка...багна по коліна...І ні в чому собі не відмовляйте.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:43 Ответить
 
 