Продолжается работа по усилению безопасности учебных центров, они все больше перемещаются вглубь страны, - Сырский

После ряда воздушных атак РФ продолжается работа по усилению безопасности учебных центров.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сырский провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам подготовки наших воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров.

По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Он напомнил, что теперь БОВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - говорится в сообщении.

Он также проинформировал, что во время совещания состоялся конструктивный разговор относительно контроля качества подготовки в учебных центрах, оптимизации их организационной структуры, развертывания БОВП на фондах механизированных бригад, роли армейских корпусов в подготовке и тому подобное.

"Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию НЦ в зимний период.

Важно полностью реализовать потенциал учебных центров. Продолжаем эту важную работу", - резюмировал главнокомандующий.

