На этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей, - Сырский
Индустрия дронов
За ноябрь украинские беспилотные авиационные комплексы выполнили более 304 тысяч заданий, а наземные роботизированные системы –– почти 2 тысячи. Всего дронами поражено или уничтожено около 81,5 тыс. целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время комплексного совещания по вопросам применения беспилотных систем.
Поражение БПЛА
В целом поражено и уничтожено около 81,5 тысячи российских целей, и этот показатель стабильно растет уже шесть месяцев подряд.
По словам Сырского, после периода "определенного паритета" Украина снова опережает РФ в применении FPV-дронов. Но развитие этого направления "требует еще большей слаженности, скорости решений и системности".
Также россияне активно наращивают производство и номенклатуру БПЛА, формируют новые подразделения, совершенствуют тактику.
По данным разведки, противник стремится выйти на ежемесячные поставки в войска полмиллиона FPV-дронов.
Действия Украины
В ответ Украина делает ставку на асимметричные решения:
- усиление борьбы с вражескими БПЛА;
- уничтожение инфраструктуры российских подразделений беспилотных сил;
- дальнейшее масштабирование собственных подразделений БпС, в том числе в бригадах территориальной обороны и Сухопутных войсках. Также растут объемы подготовки специалистов в сфере беспилотных систем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну не готова ще тоді була МІНДІЧМАФІЯ заробляти на беспілотниках,Не ділитися ж їм було з мафією Ахмєтовим.
А от Залужного готова була викурити до Британії .