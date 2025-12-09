РУС
На этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей, - Сырский

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

За ноябрь украинские беспилотные авиационные комплексы выполнили более 304 тысяч заданий, а наземные роботизированные системы –– почти 2 тысячи. Всего дронами поражено или уничтожено около 81,5 тыс. целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время комплексного совещания по вопросам применения беспилотных систем.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Поражение БПЛА 

В целом поражено и уничтожено около 81,5 тысячи российских целей, и этот показатель стабильно растет уже шесть месяцев подряд.

По словам Сырского, после периода "определенного паритета" Украина снова опережает РФ в применении FPV-дронов. Но развитие этого направления "требует еще большей слаженности, скорости решений и системности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинская бронетехника" представила боевую версию НРК Protector: управление на расстоянии до 400 км. ВИДЕО

Также россияне активно наращивают производство и номенклатуру БПЛА, формируют новые подразделения, совершенствуют тактику.

По данным разведки, противник стремится выйти на ежемесячные поставки в войска полмиллиона FPV-дронов.

Действия Украины

В ответ Украина делает ставку на асимметричные решения:

  • усиление борьбы с вражескими БПЛА;
  • уничтожение инфраструктуры российских подразделений беспилотных сил;
  • дальнейшее масштабирование собственных подразделений БпС, в том числе в бригадах территориальной обороны и Сухопутных войсках. Также растут объемы подготовки специалистов в сфере беспилотных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны Украины все чаще применяют дроны-камикадзе, оснащенные ИИ, - Bild. ВИДЕО

 

беспилотник (4616) Александр Сырский (777) дроны (5696) война в Украине (7164)
Оцей руський Залужного собою замінив саме тоді, коли той вже не втримавшись, в ЗМІ США натякнув - що зараз найголовніше ( як винахід пороху у свій час) - БЕСПІЛОТНІ СИСТЕМИ... Ну саме ті, котрі Камишін обіцяв саме до кінця 2023 мільйонами випускати , а натомість вивозив успішно зерно Ахметки... А Рєзгіков розповідав шо то лиш для свадєб ті безпілотники з Китаю, якими хоч могла б замінити відсутність кращих.
Ну не готова ще тоді була МІНДІЧМАФІЯ заробляти на беспілотниках,Не ділитися ж їм було з мафією Ахмєтовим.
А от Залужного готова була викурити до Британії .
показать весь комментарий
09.12.2025 18:56 Ответить
У 2019 Україна була одна з 5 країн світу з замкнутим циклом виробництва ракет з ракетним паливом включно.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:30 Ответить
Тільки от ракет ніхто за 30 років не робив. нажаль. Тупо крали гроші, а все ракетобудування працювало виключно на рашу, Південмаш обслуговував МБР, інші заводи виробляли двигуни для крилатих ракет та системи наведення.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:36 Ответить
а фламінги що уразили, мудозвон зельоноий сирок з батьками на паРаші ?
показать весь комментарий
09.12.2025 18:31 Ответить
В нафіга тоді там піхота? Готовте операторів бпла, війна вже зовсім не така як три роки тому, піхота в зоні дії ворожих бпла це вірна смерть
показать весь комментарий
09.12.2025 18:32 Ответить
Самого ураження мало, щоб хоча би зупинити ворога.Бо ураження,як і хлопок-далеко не означає знищення,чи ліквідація.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:47 Ответить
 
 