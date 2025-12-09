На этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей, - Сырский

Индустрия дронов

За ноябрь украинские беспилотные авиационные комплексы выполнили более 304 тысяч заданий, а наземные роботизированные системы –– почти 2 тысячи. Всего дронами поражено или уничтожено около 81,5 тыс. целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время комплексного совещания по вопросам применения беспилотных систем.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Поражение БПЛА

В целом поражено и уничтожено около 81,5 тысячи российских целей, и этот показатель стабильно растет уже шесть месяцев подряд.

По словам Сырского, после периода "определенного паритета" Украина снова опережает РФ в применении FPV-дронов. Но развитие этого направления "требует еще большей слаженности, скорости решений и системности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинская бронетехника" представила боевую версию НРК Protector: управление на расстоянии до 400 км. ВИДЕО

Также россияне активно наращивают производство и номенклатуру БПЛА, формируют новые подразделения, совершенствуют тактику.

По данным разведки, противник стремится выйти на ежемесячные поставки в войска полмиллиона FPV-дронов.

Действия Украины

В ответ Украина делает ставку на асимметричные решения:

усиление борьбы с вражескими БПЛА;

уничтожение инфраструктуры российских подразделений беспилотных сил;

дальнейшее масштабирование собственных подразделений БпС, в том числе в бригадах территориальной обороны и Сухопутных войсках. Также растут объемы подготовки специалистов в сфере беспилотных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны Украины все чаще применяют дроны-камикадзе, оснащенные ИИ, - Bild. ВИДЕО