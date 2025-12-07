Силы обороны Украины все чаще применяют дроны-камикадзе, оснащенные ИИ, - Bild. ВИДЕО

Индустрия дронов

Силы обороны Украины все чаще применяют дроны-камикадзе, оснащенные системами искусственного интеллекта. В частности,украинские военные впервые продемонстрировали боевое применение дронов-камикадзе с элементами ИИ против российских танков.

Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.

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Видео, которое проанализировали журналисты

Журналисты проанализировали видео из района Покровска, полученное от 1-го корпуса Нацгвардии "Азов".

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Как работают дроны-камикадзе с ИИ

На кадрах виден интерфейс оператора: система автоматически помечает потенциальные цели зеленым, приоритетные - фиолетовым, а подтвержденные оператором для удара - красным.

Отдельно издание отмечает способность системы идентифицировать несколько целей одновременно и отслеживать их по отдельности.

В то же время у человека остается свобода выбора, какой из предложенных объектов выделить как приоритетный.

Пилот дрона выбирает конечную цель щелчком мышки, после чего дрон самостоятельно наносит удар.

Директор аналитического центра European Resilience Initiative Center в Берлине Сергей Сумленный рассказал Bild, что пока полностью автоматические ударные миссии не выполняются, потому что "фронт слишком хаотичен".

Украинский инсайдер из сферы применения дронов подтвердил изданию подлинность кадров. По его словам, на видео "настоящий ИИ, если вообще можно так его назвать".

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