Сили оборони України дедалі частіше застосовують дрони-камікадзе, оснащені ШІ, - Bild. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сили оборони України все частіше застосовують дрони-камікадзе, оснащені системами штучного інтелекту. Зокрема, українські військові вперше продемонстрували бойове застосування дронів-камікадзе з елементами ШІ, проти російських танків.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

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Відео, яке проаналізували журналісти

Журналісти проаналізували відео із району Покровська, отримане від 1-го корпусу Нацгвардії "Азов".

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Як працюють дрони-камікадзе із ШІ

На кадрах видно інтерфейс оператора: система автоматично позначає потенційні цілі зеленим, пріоритетні - фіолетовим, а підтверджені оператором для удару - червоним.

Окремо видання зауважує здатність системи ідентифікувати кілька цілей одночасно і відстежувати їх окремо.

Водночас у людини залишається свобода вибору, який із запропонованих об'єктів виділити як пріоритетний.

Пілот дрона вибирає кінцеву мету кліком мишки, після чого дрон самостійно завдає удар.

Директор аналітичного центру European Resilience Initiative Center у Берліні Сергій Сумленний розповів Bild, що наразі повністю автоматичні ударні місії не виконуються, тому що "фронт занадто хаотичний".

Український інсайдер зі сфери застосування дронів підтвердив виданню автентичність кадрів. За його словами, на відео "справжній ШІ, якщо взагалі можна так його назвати".

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