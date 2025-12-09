"Украинская бронетехника" представила боевую версию НРК Protector: управление на расстоянии до 400 км. ВИДЕО
Индустрия дронов
"Украинская бронетехника" представила боевую версию беспилотного наземного комплекса Protector с модулем Tavria-12.7.
Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.
Protector
Комплекс оснащен боевым модулем Tavria-12.7 с пулеметом M2 Browning.
Это один из первых примеров сочетания двух беспилотных технологий на поле боя - грузовой платформы и дистанционно управляемой пулеметной турели, что фактически превращает логистический UGV в полноценную боевую единицу.
Видео испытаний демонстрирует стабильную работу комплекса в статической и движущейся стрельбе.
Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что удалось получить хорошие результаты как в статической стрельбе, так и в движущейся стрельбе с разных расстояний.
Разработку начали в ответ на запросы подразделений, работающих на передовой.
В целом на весь цикл адаптации Protector - от инженерного проектирования до практической реализации - ушло менее двух месяцев.
И Protector, и Tavria-12.7 уже кодифицированы Министерством обороны Украины, что позволило оперативно интегрировать их в боевые подразделения без дополнительных процедур.
Характеристики
Protector способен дистанционно управляться на расстояние до 400 км и перевозить до 700 кг груза.
Конструкция платформы позволяет применять ее как мобильную огневую систему, как транспорт для эвакуации раненых, как средство доставки боеприпасов и оборудования или как носитель дополнительных боевых модулей, включая пулеметные, ракетные или другие специализированные системы.
"Украинская бронетехника" заявила о готовности масштабировать производство.
На мощностях предприятия могут изготавливать до 50 единиц Protector в месяц, реагируя на интерес подразделений и на потребность заменять риски для личного состава дистанционно управляемыми платформами.
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