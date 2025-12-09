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"Украинская бронетехника" представила боевую версию НРК Protector: управление на расстоянии до 400 км. ВИДЕО

Индустрия дронов

"Украинская бронетехника" представила боевую версию беспилотного наземного комплекса Protector с модулем Tavria-12.7.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.

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Protector

Беспилотный НРК Protector: что известно о новинке?

Комплекс оснащен боевым модулем Tavria-12.7 с пулеметом M2 Browning.

Это один из первых примеров сочетания двух беспилотных технологий на поле боя - грузовой платформы и дистанционно управляемой пулеметной турели, что фактически превращает логистический UGV в полноценную боевую единицу.

Видео испытаний демонстрирует стабильную работу комплекса в статической и движущейся стрельбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багги "VOLS" запустят в серийное производство, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что удалось получить хорошие результаты как в статической стрельбе, так и в движущейся стрельбе с разных расстояний.

Разработку начали в ответ на запросы подразделений, работающих на передовой.

В целом на весь цикл адаптации Protector - от инженерного проектирования до практической реализации - ушло менее двух месяцев.

И Protector, и Tavria-12.7 уже кодифицированы Министерством обороны Украины, что позволило оперативно интегрировать их в боевые подразделения без дополнительных процедур.

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Характеристики

Беспилотный НРК Protector: что известно о новинке?

Protector способен дистанционно управляться на расстояние до 400 км и перевозить до 700 кг груза.

Конструкция платформы позволяет применять ее как мобильную огневую систему, как транспорт для эвакуации раненых, как средство доставки боеприпасов и оборудования или как носитель дополнительных боевых модулей, включая пулеметные, ракетные или другие специализированные системы. 

"Украинская бронетехника" заявила о готовности масштабировать производство.

 На мощностях предприятия могут изготавливать до 50 единиц Protector в месяц, реагируя на интерес подразделений и на потребность заменять риски для личного состава дистанционно управляемыми платформами.

Читайте: Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Автор: 

беспилотник (5357) ОПК (280) Украинская бронетехника (73) NAUDI (44) НРК наземный роботизированный комплекс (142)
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Топ комментарии
+6
Гарна машинка, але кажуть FPVшки таким життя не дають абсолютно, треба до пари якусь таку ж платформу, яка буде охороняти першу від дронів.
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09.12.2025 14:58 Ответить
+6
цю НРК знесуть максимально швидко дешевим ФПВ дроном
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09.12.2025 14:58 Ответить
+6
Ця машина безглузда, величезна база для маленького бойового модуля. Це учбова мішень для ворога.
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09.12.2025 17:28 Ответить

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