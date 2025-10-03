РУС
Экспорт оружия был всегда и он всегда был контролируемым, - Поливьянный

Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. И он всегда был контролируемым.

Об этом заявил заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Полывянный, информирует Цензор.НЕТ.

"Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. И он всегда был контролируемым, то есть максимально контролировался государством. Для этого у нас создан и работает соответствующий орган - Государственная служба экспорт контроля, которая на сегодняшний день является достаточно действенным, конструктивным и эффективным органом в системе государственного управления. У нас сформирована законодательно-нормативная база, которая соответствует международным нормам. Используя существующую нормативную базу, государство способно в полной мере обеспечить контроль над экспортом вооружения и военной техники и защитить национальные интересы", - заявил он.

Полывянный предостерегает от попыток создания искусственных механизмов контроля за экспортом.

"Дополнительное создание любых искусственных механизмов контроля, например, таких как возвращение к монополизации рынка государственными спецэкспортерами, является угрозой отката от европейской политики в этой сфере и перехода к российской модели. Кроме того, это создаст дополнительные коррупционные риски и не принесет пользы предприятиям производителям, поскольку произойдет неизбежное подорожание продукции за счет включения дополнительного отечественного посредника. А это, безусловно, снизит конкурентоспособность украинской продукции на зарубежных рынках, где и так сейчас конкуренция очень большая", - убежден заместитель гендиректора "Украинской бронетехники".

Ага, я пом'ятаю той контроль коли зрк С-75 М3 ****** продавали. Кузьмуки та стеценкі в курсі.
03.10.2025 18:28 Ответить
Ту де мова не про те, що кузьмук продавав зброю яка була вироблена сессесером, і була на балансі лержави, а про зброю вироблену приватними підприємствами, ніяк не задіюючи потужності які є у державній (а не приватній ) власності.
03.10.2025 19:01 Ответить
Наилучше контролировал продажу оружия Кучма он двум руководителям Внешспецэксорта устроил случайно смертельные ДТП и даже депутата Емця не пожалел который пошел по их следам разбираться куда уходит вооружение.
03.10.2025 19:08 Ответить
Хто це?
03.10.2025 18:29 Ответить
Мабуть той,хто під контролем влади продає зброю.
03.10.2025 18:37 Ответить
контрольор ****
03.10.2025 18:48 Ответить
У нас надлишок зброї?Новина ого го!Трамп,іди знову до дупи!Ми ще тобі продамо!
03.10.2025 18:31 Ответить
Нам зараз тупо впарюють,що в часи коли країні потрібна будь яка зброя в будь яких кількостях,треба барижити нею деінде,щоб умовні "міндічі" набивали собі кишені. Це вже навіть не знаєш,як назвати.
03.10.2025 18:33 Ответить
Одні експортують , інші тут же імпортують .
03.10.2025 18:54 Ответить
Тобто зброю продавали завжди? Цікава новина. Розкажіть військовим що в нас зброї хоч продавай.
03.10.2025 18:34 Ответить
03.10.2025 18:39 Ответить
Тобто МІН ДІЧ й сюди вклався своїми Фламінгами ...
03.10.2025 18:41 Ответить
ви ***** доконтролювались шо ***** не залишилось
03.10.2025 18:47 Ответить
Крали, крадемо, в будем красти, а мудрий нарід м'ясом на фронт. Ото зробили їх разом.
03.10.2025 18:53 Ответить
 
 