Экспорт оружия был всегда и он всегда был контролируемым, - Поливьянный

Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. И он всегда был контролируемым.

Об этом заявил заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Полывянный, информирует Цензор.НЕТ.

"Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. И он всегда был контролируемым, то есть максимально контролировался государством. Для этого у нас создан и работает соответствующий орган - Государственная служба экспорт контроля, которая на сегодняшний день является достаточно действенным, конструктивным и эффективным органом в системе государственного управления. У нас сформирована законодательно-нормативная база, которая соответствует международным нормам. Используя существующую нормативную базу, государство способно в полной мере обеспечить контроль над экспортом вооружения и военной техники и защитить национальные интересы", - заявил он.

Полывянный предостерегает от попыток создания искусственных механизмов контроля за экспортом.

"Дополнительное создание любых искусственных механизмов контроля, например, таких как возвращение к монополизации рынка государственными спецэкспортерами, является угрозой отката от европейской политики в этой сфере и перехода к российской модели. Кроме того, это создаст дополнительные коррупционные риски и не принесет пользы предприятиям производителям, поскольку произойдет неизбежное подорожание продукции за счет включения дополнительного отечественного посредника. А это, безусловно, снизит конкурентоспособность украинской продукции на зарубежных рынках, где и так сейчас конкуренция очень большая", - убежден заместитель гендиректора "Украинской бронетехники".

