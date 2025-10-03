УКР
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – "Українська бронетехніка"

Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим. Експорт зброї завжди перебував у зоні відповідальності Державної служби експортного контролю.

Про це заявив заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Поливʼяний, інформує Цензор.НЕТ.

заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Полив’яний

"Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим, тобто максимально контролювався державою. Для цього у нас створений і працює відповідний орган - Державна служба експорт контролю, яка на сьогоднішній день є досить дієвим, конструктивним і ефективним органом в системі державного управління. У нас сформована законодавчо-нормативна база, яка відповідає міжнародним нормам. Використовуючи існуючу нормативну базу держава здатна в повній мірі забезпечити контроль над експортом озброєння та військової техніки та захистити національні інтереси", - заявив він.

Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має потужності для виготовлення техніки на $35 млрд, проте виготовляється лише на $15 млрд, - Бельбас

"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника. А це, безумовно, знизить конкурентоздатність української продукції на закордонних ринках, де і так зараз конкуренція дуже велика", - переконаний заступник гендиректора "Української бронетехніки".

Топ коментарі
+10
+7
+6
Коментувати
Сортувати:
Ага, я пом'ятаю той контроль коли зрк С-75 М3 ****** продавали. Кузьмуки та стеценкі в курсі.
показати весь коментар
03.10.2025 18:28 Відповісти
Ту де мова не про те, що кузьмук продавав зброю яка була вироблена сессесером, і була на балансі лержави, а про зброю вироблену приватними підприємствами, ніяк не задіюючи потужності які є у державній (а не приватній ) власності.
показати весь коментар
03.10.2025 19:01 Відповісти
Наилучше контролировал продажу оружия Кучма он двум руководителям Внешспецэксорта устроил случайно смертельные ДТП и даже депутата Емця не пожалел который пошел по их следам разбираться куда уходит вооружение.
показати весь коментар
03.10.2025 19:08 Відповісти
Хто це?
показати весь коментар
03.10.2025 18:29 Відповісти
Мабуть той,хто під контролем влади продає зброю.
показати весь коментар
03.10.2025 18:37 Відповісти
контрольор ****
показати весь коментар
03.10.2025 18:48 Відповісти
міндічі то окрема тема, там пряме фінансування з бюджету, в тут приватна ініціатива,. Як мені зрозуміло з цієї новини під якою тут от коментарі, то мається на увазі що:

підприємства які виробляють зброю
(яка є конкурентоспроможною на зовнішньому ринку )
і яку (вироблену зброю ) на замовлення міністерства оборони, по контрактним зобов'язанням постачається в ЗСУ
( виконуючи в повній мірі свої контрактні зобовязання)
, та при цьому всьому, це приватне підприємство, має змогу, по якійсь конкретній позиції (якомусь виду продукції ), виробити якісне озброєння понад об'єм який замовляє Міноборони, і це озброєння настільки ефективне, що є конкурентним на зовнішніх ринках, то ті підприємства які виробляють дану продукцію, мали би продавати на зовнішніх ринках свою, конкурентоспроможну продукцію

(приносячи в бюджет як валютні надходження, так і наповнюючи свій (цього підприємства ) фонд обігових коштів, мати змогу реалізовувати наприклад політику інновацій (наприклад за рахунок того, що є більші кошти, вкладати ті кошти в дослідження, в спеціалістів, в обладнання)

, та є нюанс, який висвітлюється в даній статті, що схоже на те, що присутні подекуди зацікавлені особи, які хотіли б стати посередниками в даній торгівлі, сконцентрувавши на собі продукцію різних українських приватних підприємств

(які виробляють конкурентоспроможне на зовнішньому ринку озброєння,)

і хоч ці підприємства можуть і самі займатись всім ланцюгом
(презентація продукції потенційному замовнику даної продукції - укладання контракту - поставка продукції замовнику )
, бо для цього вже все юридично прописано,і навіть відпрацьовані механізми всі, та
натомість, побічно можна зрозуміти таку річ, що в даний момент, створюються перепони тому, щоб виробник мав змогу працювати напряму з замовником, бюрократичними методами, хоч формально, і присутнє законодавство, яке дозволяє працювати виробнику з замовником напряму на зовнішньому ринку.
показати весь коментар
03.10.2025 19:36 Відповісти
Одні експортують , інші тут же імпортують .
показати весь коментар
03.10.2025 18:54 Відповісти
Тобто зброю продавали завжди? Цікава новина. Розкажіть військовим що в нас зброї хоч продавай.
показати весь коментар
03.10.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 18:39 Відповісти
Тобто МІН ДІЧ й сюди вклався своїми Фламінгами ...
показати весь коментар
03.10.2025 18:41 Відповісти
ви ***** доконтролювались шо ***** не залишилось
показати весь коментар
03.10.2025 18:47 Відповісти
Крали, крадемо, в будем красти, а мудрий нарід м'ясом на фронт. Ото зробили їх разом.
показати весь коментар
03.10.2025 18:53 Відповісти
Експорт зброї був завжди і він завжди був контрольованим, - Полив'яний (а тепер вже не потрібний контроль,,прийшов час працювати на "зелений офшор"
показати весь коментар
03.10.2025 19:19 Відповісти
А хто контролює контролерів? )))
показати весь коментар
03.10.2025 19:23 Відповісти
ну, нарешті зрозуміло!
міндіч , от хто українська бронетехніка.
показати весь коментар
03.10.2025 20:03 Відповісти
Зброю продавали завжди а деякі гаранти на цьому непогано піднялися і стали дуже багатими буратінами! Але тоді не було війни і всім це було глибоко по х.й! Від цього постраждали ЗСУ і Україна. А тепер кажить що я не правий!
показати весь коментар
03.10.2025 20:07 Відповісти
Экспорт оружия был всегда и он всегда был контролируемым, - Поливьянный Источник: https://censor.net/ru/n3577699
==============
Как интересно. При зеленском двигатели для вертолетов, под контролем РНБО, поставлялись в РФ?
показати весь коментар
03.10.2025 20:20 Відповісти
Напевно думає, що дуже вумну річ сказав. А тепер хай Зеленскій загундосить відео зневажливо губу копелячи - "Ми очікуємо від партнерів зброю."
показати весь коментар
03.10.2025 20:26 Відповісти
 
 