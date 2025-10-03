Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – "Українська бронетехніка"
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим. Експорт зброї завжди перебував у зоні відповідальності Державної служби експортного контролю.
Про це заявив заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Поливʼяний, інформує Цензор.НЕТ.
"Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим, тобто максимально контролювався державою. Для цього у нас створений і працює відповідний орган - Державна служба експорт контролю, яка на сьогоднішній день є досить дієвим, конструктивним і ефективним органом в системі державного управління. У нас сформована законодавчо-нормативна база, яка відповідає міжнародним нормам. Використовуючи існуючу нормативну базу держава здатна в повній мірі забезпечити контроль над експортом озброєння та військової техніки та захистити національні інтереси", - заявив він.
Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом.
"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника. А це, безумовно, знизить конкурентоздатність української продукції на закордонних ринках, де і так зараз конкуренція дуже велика", - переконаний заступник гендиректора "Української бронетехніки".
підприємства які виробляють зброю
(яка є конкурентоспроможною на зовнішньому ринку )
і яку (вироблену зброю ) на замовлення міністерства оборони, по контрактним зобов'язанням постачається в ЗСУ
( виконуючи в повній мірі свої контрактні зобовязання)
, та при цьому всьому, це приватне підприємство, має змогу, по якійсь конкретній позиції (якомусь виду продукції ), виробити якісне озброєння понад об'єм який замовляє Міноборони, і це озброєння настільки ефективне, що є конкурентним на зовнішніх ринках, то ті підприємства які виробляють дану продукцію, мали би продавати на зовнішніх ринках свою, конкурентоспроможну продукцію
(приносячи в бюджет як валютні надходження, так і наповнюючи свій (цього підприємства ) фонд обігових коштів, мати змогу реалізовувати наприклад політику інновацій (наприклад за рахунок того, що є більші кошти, вкладати ті кошти в дослідження, в спеціалістів, в обладнання)
, та є нюанс, який висвітлюється в даній статті, що схоже на те, що присутні подекуди зацікавлені особи, які хотіли б стати посередниками в даній торгівлі, сконцентрувавши на собі продукцію різних українських приватних підприємств
(які виробляють конкурентоспроможне на зовнішньому ринку озброєння,)
і хоч ці підприємства можуть і самі займатись всім ланцюгом
(презентація продукції потенційному замовнику даної продукції - укладання контракту - поставка продукції замовнику )
, бо для цього вже все юридично прописано,і навіть відпрацьовані механізми всі, та
натомість, побічно можна зрозуміти таку річ, що в даний момент, створюються перепони тому, щоб виробник мав змогу працювати напряму з замовником, бюрократичними методами, хоч формально, і присутнє законодавство, яке дозволяє працювати виробнику з замовником напряму на зовнішньому ринку.
