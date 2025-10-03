Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – "Українська бронетехніка"

Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим. Експорт зброї завжди перебував у зоні відповідальності Державної служби експортного контролю.

Про це заявив заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Поливʼяний, інформує Цензор.НЕТ.

"Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим, тобто максимально контролювався державою. Для цього у нас створений і працює відповідний орган - Державна служба експорт контролю, яка на сьогоднішній день є досить дієвим, конструктивним і ефективним органом в системі державного управління. У нас сформована законодавчо-нормативна база, яка відповідає міжнародним нормам. Використовуючи існуючу нормативну базу держава здатна в повній мірі забезпечити контроль над експортом озброєння та військової техніки та захистити національні інтереси", - заявив він.

Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом.

"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника. А це, безумовно, знизить конкурентоздатність української продукції на закордонних ринках, де і так зараз конкуренція дуже велика", - переконаний заступник гендиректора "Української бронетехніки".

