"Українська бронетехніка" представила бойову версію НРК Protector: керування на відстані до 400 км. ВIДЕО
Індустрія дронів
"Українська бронетехніка" представила бойову версію безпілотного наземного комплексу Protector з модулем Tavria-12.7.
Про це повідомила пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.
Protector
Комплекс оснащено бойовим модулем Tavria-12.7 з кулеметом M2 Browning.
Це є одним із перших прикладів поєднання двох безпілотних технологій на полі бою - вантажної платформи та дистанційно керованої кулеметної турелі, що фактично перетворює логістичний UGV на повноцінну бойову одиницю.
Відео випробувань демонструє стабільну роботу комплексу у статичній та рухомій стрільбі.
Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що вдалося отримати хороші результати як у статичній стрільбі, так і в рухомій стрільбі з різних відстаней.
Розробку почали у відповідь на запити підрозділів, що працюють на передовій.
Загалом на весь цикл адаптації Protector - від інженерного проєктування до практичної реалізації - пішло менш як два місяці.
І Protector, і Tavria-12.7 вже кодифіковано Міністерством оборони України, що дало змогу оперативно інтегрувати їх у бойові підрозділи без додаткових процедур.
Характеристики
Protector здатний дистанційно керуватися на відстань до 400 км і перевозити до 700 кг вантажу.
Конструкція платформи дає змогу застосовувати її як мобільну вогневу систему, як транспорт для евакуації поранених, як засіб доставки боєприпасів і обладнання або як носій додаткових бойових модулів, включно з кулеметними, ракетними чи іншими спеціалізованими системами.
"Українська бронетехніка" заявила про готовність масштабувати виробництво.
На потужностях підприємства можуть виготовляти до 50 одиниць Protector на місяць, реагуючи на інтерес підрозділів і на потребу замінювати ризики для особового складу дистанційно керованими платформами.
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