"Українська бронетехніка" представила бойову версію НРК Protector: керування на відстані до 400 км. ВIДЕО

Індустрія дронів

"Українська бронетехніка" представила бойову версію безпілотного наземного комплексу Protector з модулем Tavria-12.7.

Про це повідомила пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.

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Protector

Комплекс оснащено бойовим модулем Tavria-12.7 з кулеметом M2 Browning.

Це є одним із перших прикладів поєднання двох безпілотних технологій на полі бою - вантажної платформи та дистанційно керованої кулеметної турелі, що фактично перетворює логістичний UGV на повноцінну бойову одиницю.

Відео випробувань демонструє стабільну роботу комплексу у статичній та рухомій стрільбі.

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Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що вдалося отримати хороші результати як у статичній стрільбі, так і в рухомій стрільбі з різних відстаней.

Розробку почали у відповідь на запити підрозділів, що працюють на передовій.

Загалом на весь цикл адаптації Protector - від інженерного проєктування до практичної реалізації - пішло менш як два місяці.

І Protector, і Tavria-12.7 вже кодифіковано Міністерством оборони України, що дало змогу оперативно інтегрувати їх у бойові підрозділи без додаткових процедур.

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Характеристики

Protector здатний дистанційно керуватися на відстань до 400 км і перевозити до 700 кг вантажу.

Конструкція платформи дає змогу застосовувати її як мобільну вогневу систему, як транспорт для евакуації поранених, як засіб доставки боєприпасів і обладнання або як носій додаткових бойових модулів, включно з кулеметними, ракетними чи іншими спеціалізованими системами.

"Українська бронетехніка" заявила про готовність масштабувати виробництво.

На потужностях підприємства можуть виготовляти до 50 одиниць Protector на місяць, реагуючи на інтерес підрозділів і на потребу замінювати ризики для особового складу дистанційно керованими платформами.

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