На цьому етапі війни безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей, - Сирський
Індустрія дронів
За листопад українські безпілотні авіаційні комплекси виконали понад 304 тисячі завдань, а наземні роботизовані системи –– майже 2 тисячі. Усього дронами уражено або знищено близько 81,5 тис. цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час комплексної наради з питань застосування безпілотних систем.
Ураження БпЛА
Загалом уразили та знищили близько 81,5 тисячі російських цілей, і цей показник стабільно зростає вже шість місяців поспіль.
За словами Сирського, після періоду "певного паритету" Україна знову випереджає РФ у застосуванні FPV-дронів. Але розвиток цього напрямку "потребує ще більшої злагодженості, швидкості рішень та системності".
Також росіяни активно нарощують виробництво й номенклатуру БпЛА, формують нові підрозділи, удосконалюють тактику.
За даними розвідки, противник прагне вийти на щомісячне постачання до військ пів мільйона FPV-дронів.
Дії України
У відповідь Україна робить ставку на асиметричні рішення:
- посилення боротьби з ворожими БпЛА;
- знищення інфраструктури російських підрозділів безпілотних сил;
- подальше масштабування власних підрозділів БпС, у тому числі в бригадах тероборони та Сухопутних військах. Також зростають обсяги підготовки спеціалістів у сфері безпілотних систем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль