Ничтожный результат при значительных потерях, - Сырский о продвижении врага на фронте

Армия РФ демонстрирует низкие темпы продвижения на фронте, неся при этом большие потери.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал во время встречи с руководителями и редакторами украинских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Протяженность линии фронта

Военачальник сообщил, что линия фронта, на которой происходят активные боевые действия, сейчас составляет 1218 километров, и что эта цифра "периодически меняется".

Как добавил Сырский, буквально месяц назад протяженность этой линии составляла 1253 км, но сейчас она уменьшилась благодаря действиям украинских войск (в общей сложности на 35 км. - Ред.).

Темпы продвижения РФ

По данным - даже не нашим, а Института изучения войны (ISW, неправительственный американский аналитический центр. - Ред.) - темпы продвижения противника на некоторых участках составляют 1,5-4,5 км в месяц. Например, на Покровском направлении - около 1,5 км. Для сравнения: по боевым уставам, темп наступления в случае прорыва подготовленной обороны составляет примерно 1-1,5 км в час, на неподготовленную оборону 1,5-2,5 км/час. То есть продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек - это ничтожный результат", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также он рассказал, что в ноябре украинские беспилотные силы нанесли оккупантам рекордные потери - 24 000 захватчиков.

Другие заявления Сырского

По его словам, ВСУ завершили переход на корпусную систему.

По убеждению Сырского, на этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.

Кроме того, он рассказал, что на определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории.

