РУС
1 365 40

Ничтожный результат при значительных потерях, - Сырский о продвижении врага на фронте

сырский о продвижении рф

Армия РФ демонстрирует низкие темпы продвижения на фронте, неся при этом большие потери.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал во время встречи с руководителями и редакторами украинских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Протяженность линии фронта

Военачальник сообщил, что линия фронта, на которой происходят активные боевые действия, сейчас составляет 1218 километров, и что эта цифра "периодически меняется".

Как добавил Сырский, буквально месяц назад протяженность этой линии составляла 1253 км, но сейчас она уменьшилась благодаря действиям украинских войск (в общей сложности на 35 км. - Ред.).

Темпы продвижения РФ

По данным - даже не нашим, а Института изучения войны (ISW, неправительственный американский аналитический центр. - Ред.) - темпы продвижения противника на некоторых участках составляют 1,5-4,5 км в месяц. Например, на Покровском направлении - около 1,5 км. Для сравнения: по боевым уставам, темп наступления в случае прорыва подготовленной обороны составляет примерно 1-1,5 км в час, на неподготовленную оборону 1,5-2,5 км/час. То есть продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек - это ничтожный результат", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Читайте также: Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях, - DeepState. МАПЫ

Также он рассказал, что в ноябре украинские беспилотные силы нанесли оккупантам рекордные потери - 24 000 захватчиков.

Другие заявления Сырского

  • По его словам, ВСУ завершили переход на корпусную систему.
  • По убеждению Сырского, на этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.
  • Кроме того, он рассказал, что на определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории.

Читайте: В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

боевые действия (5274) Александр Сырский (777) война в Украине (7178)
Топ комментарии
+4
Я апріорі не сприймаю людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі. Причин можна вигадати багато. Але суть не змінюється. Це звичайні пропагандони.
10.12.2025 09:23 Ответить
+3
Но в корні він правий.
Як шоб у нас було б менш слимаків і найвяличнійшай не пхав би свого zеленого рила в справи військові то і результат був би іншим.
10.12.2025 09:05 Ответить
+2
А шо, не заслуговує? При 200 000 сзч та мільонах слимаків не заслуговує?
10.12.2025 09:07 Ответить
ХАХАХААХАХАХАХАХ - це він про себе?)

ХАй подивиться на свій результат і по територіям і по втратам.

НАГАДАЮ - Залужного звільнили бо "НЕ звільняв територію" хоча і не здавав ВЗАГАЛІ! - в цьому видно і була біда
10.12.2025 08:59 Ответить
Міша , не розказуй байки .Твого кумира якраз і звільнили бо проїбав Авдіївку і хлопці виходили з оточення в голий степ бо другої лінії оборони не підготовили ні#уя .Якщо б не тверде керівництво Сирського то кацапня вже були б у Львові .
10.12.2025 09:05 Ответить
(Марʼяна Безугла після відставки генерала Валерія Залужного. Лютий 2024 року)

«Якщо коротко щодо нових призначень:

⁃ революції не трапилось, але «паркетних» поприбирали;

⁃ на заміну деяким улюбленцям селфі пришли «неняшні» військові із солі та сталі…

… Олександр Сирський - 58-річний класик. «Стара школа», «зараз так не вчать», уродженець росії та випускник Московського вищого загальновійськового командного училища. Пройшов всі можливі посади і напрямки за десятки років карʼєри до Командувача сухопутних військ ЗСУ. Досконально знає ворога, але не фанат Герасімова. Його знання, воля і жорсткість зіграли ключову роль в захисті Києва, а Харківський контрнаступ взагалі був авторським проєктом…

… він відкритий до нових технологій, але віддає перевагу силі маневру та карті.

Позитив: Весь комплекс знань про збройні сили та ворога, колосальний управлінський та бойовий досвід. Архітектор за суттю. Звільнив найбільше захоплених територій…» (с)

(Марʼяна Безугла, кінець 2025 року).

«Я прийняла рішення відновити свій страйк і блокувати ВСЮ діяльність ПАРЛАМЕНТУ в залі, поки не звільнять Сирського...

… Зазначу, що НІКОЛИ не підтримувала Сирського на Головкома ЗСУ…» (с)
10.12.2025 09:10 Ответить
То вас зачекалися на фронті.
А при залужному здали 95 процентів зараз окупованої території- за два тижні. Мелітополь і Бердянськ наприклад, і запорізьку атомну.
Зато без втрат.
Пропонуєте здати Запоріжжя?
10.12.2025 09:23 Ответить
То може при Zеленському здали? Шо ж ви за началькика мовчите а за його підлеглого так голомно кричите?
10.12.2025 09:30 Ответить
Бо провалив "контрнаступ" і побіг на ВЛК, списуватись з армії. Потім були тумани Лондона
10.12.2025 09:33 Ответить
Сирський не знає шо кацапам пох на втрати?
10.12.2025 09:00 Ответить
Но в корні він правий.
Як шоб у нас було б менш слимаків і найвяличнійшай не пхав би свого zеленого рила в справи військові то і результат був би іншим.
10.12.2025 09:05 Ответить
А не пішов би ти в окоп або накуй слимак?
10.12.2025 09:16 Ответить
Шо, пердолить бо ПРАВДА очи коле?
10.12.2025 09:25 Ответить
Лазе тут і сере,сидячи в теплі на дівані воїн хєров
10.12.2025 09:17 Ответить
Я апріорі не сприймаю людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі. Причин можна вигадати багато. Але суть не змінюється. Це звичайні пропагандони.
10.12.2025 09:23 Ответить
Повністю з вами згоден.
А ви, особости, де зараз і шо робит?
10.12.2025 09:27 Ответить
Світло тобі старому пердуну ремонтую, щоб сраку грів. Кожного дня хлопців привозять. А воно мало, що небо коптить, ще й п......здить під руку. Тому краще помовчіть.
10.12.2025 09:41 Ответить
Добре шо ви, молодий пердун, при добрій справі.
За іншу вашу писанину запитаю - це все на шо спроможний ваш розум?
Зізнайтесь ви ж за Ze та Слуг голосували?
10.12.2025 10:01 Ответить
Дайте медаль цьому герою
10.12.2025 09:05 Ответить
- Это "герою"
10.12.2025 09:06 Ответить
А шо, не заслуговує? При 200 000 сзч та мільонах слимаків не заслуговує?
10.12.2025 09:07 Ответить
Особенно за курскую операцию! Ему путькин, уже героя росиисси, тайным указом должен был присвоить!
10.12.2025 09:10 Ответить
Якби "герой" Залужний організував таку оборону на початку війни, коли не знали що таке сзч, то кацапи б такими темпами ще до Генічеська не дійшли.
10.12.2025 09:28 Ответить
Організація оборони прямий обов'язок президента, то може з нього почнимо, га? З Zеленського.
10.12.2025 09:32 Ответить
Уважаемый, я в теме с 2014 года, да не везде, и не сам был, и из ПМ по врагам не стрелял. Но, не суйте мне героев из "генералитета", и не упрощайте картину. Не все СЗЧ " предатели", есть люди которые воевали с 2014 года и боевых "медалей" у них больше чем у некоторых генералов и ушли в СЗЧ!
10.12.2025 09:33 Ответить
Я не спрощую і розумію шоє різні сзч.
Ви спроможні керувати бригадою під час бойових дій? Органідувати оборону або наступ на тактичну глибину в полосі відповідальністі бригади?
10.12.2025 09:39 Ответить
Знаете, сложно ответить без матюков! Любой командир батальона ( со своим штабом) справиться с этой задачей ( организовать!) А, вот что получиться, это уже опыт и знания!
10.12.2025 09:46 Ответить
Я не питав вас за любого комбата, я спитав вас конкретно за вас - особисто ви спроможні?
10.12.2025 09:58 Ответить
Зольтат, я на ЦН не первый год, и не хотел отвечать в первый раз, по переписке, я знаю, кому принадлежал этот ник его звание, и то чем он занимался! Общевойсковой бой, наверное нет, хотя через месяц смогу и его! У меня были другие задачи и я их выполнял.
10.12.2025 10:03 Ответить
Як шо ні на рівні батальону, то чому беретесь судити за керівництво таким великим та складеим организмом як СОУ в цілому? А за місяць навряд ви зможите цьому навчитись.
10.12.2025 10:07 Ответить
После службы в ЗСУ, я имел честь работать в органах мисцевого самоврядування, на должности начальника отдела. И город был... более бригады. Но еще из устава,- "Если убили командира бригады, замещает его командир первого батальона!"
10.12.2025 10:11 Ответить
А чому 200 000 СЗЧ?
10.12.2025 09:22 Ответить
Налийте хто небудь старому пердуну 300 горілки. А потім ще 200. Немає сил читати оту маячню.
10.12.2025 09:25 Ответить
Я не вживаю гориоку.
Нема силов? То кінтесь головою у свинячий гній, може легше стане.
10.12.2025 09:34 Ответить
В тому немає потреби. Ти головне за холодним вареником не перепрацюй, поц старезний.
10.12.2025 09:44 Ответить
Это он про курскую операцию.
10.12.2025 09:10 Ответить
а що він ще може казати? Що ЗСУ, що Укренерго , що країною у цілому керують люди, місце котрим, у кращому випадку, охоронниками парковки чи двірниками. Хизуватися тим що мало теріиорії здади? Або як вигадали в Укренерго - аварійних відключень нема, проте є позапланові.
У чому полягає різниця - біс його знає . Що може запронувати директор УКренерго котрий все життя працював диспетчером???
10.12.2025 09:13 Ответить
ОХ,ЯК ХОТІЛОСЯ Б В ЦЕ ВІРИТИ, Але влада забрехалася так,що навіть (можливо) і коли правда --то не віриться Особливо коли читаєш кожний день про здачі населених пунктів,а на цвинтарях збільшуються стяги на полеглих героях. Вже немає місця для поховань. БРЕХНЯ ,ЯК ІРЖА ВСЕ РОЗЇДАЄ, СЛАВА НАШИМ ЗСУ!!.
10.12.2025 09:17 Ответить
ISW правда написав що кацапи просуваються 1,5 км на місяць? Довбоящери.
10.12.2025 09:17 Ответить
Те ж саме можна сказати про преЗЕденство вави зеленського.
10.12.2025 09:31 Ответить
Першій крок до перемоги це припинити брехати
10.12.2025 09:53 Ответить
Мудак пафосний
10.12.2025 09:57 Ответить
Ясно. Ворог боягузливо наступає, а ми хоробро відступаємо.
10.12.2025 10:01 Ответить
 
 