Ничтожный результат при значительных потерях, - Сырский о продвижении врага на фронте
Армия РФ демонстрирует низкие темпы продвижения на фронте, неся при этом большие потери.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал во время встречи с руководителями и редакторами украинских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Протяженность линии фронта
Военачальник сообщил, что линия фронта, на которой происходят активные боевые действия, сейчас составляет 1218 километров, и что эта цифра "периодически меняется".
Как добавил Сырский, буквально месяц назад протяженность этой линии составляла 1253 км, но сейчас она уменьшилась благодаря действиям украинских войск (в общей сложности на 35 км. - Ред.).
Темпы продвижения РФ
По данным - даже не нашим, а Института изучения войны (ISW, неправительственный американский аналитический центр. - Ред.) - темпы продвижения противника на некоторых участках составляют 1,5-4,5 км в месяц. Например, на Покровском направлении - около 1,5 км. Для сравнения: по боевым уставам, темп наступления в случае прорыва подготовленной обороны составляет примерно 1-1,5 км в час, на неподготовленную оборону 1,5-2,5 км/час. То есть продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек - это ничтожный результат", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Также он рассказал, что в ноябре украинские беспилотные силы нанесли оккупантам рекордные потери - 24 000 захватчиков.
Другие заявления Сырского
- По его словам, ВСУ завершили переход на корпусную систему.
- По убеждению Сырского, на этом этапе войны беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.
- Кроме того, он рассказал, что на определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории.
ХАй подивиться на свій результат і по територіям і по втратам.
НАГАДАЮ - Залужного звільнили бо "НЕ звільняв територію" хоча і не здавав ВЗАГАЛІ! - в цьому видно і була біда
«Якщо коротко щодо нових призначень:
⁃ революції не трапилось, але «паркетних» поприбирали;
⁃ на заміну деяким улюбленцям селфі пришли «неняшні» військові із солі та сталі…
… Олександр Сирський - 58-річний класик. «Стара школа», «зараз так не вчать», уродженець росії та випускник Московського вищого загальновійськового командного училища. Пройшов всі можливі посади і напрямки за десятки років карʼєри до Командувача сухопутних військ ЗСУ. Досконально знає ворога, але не фанат Герасімова. Його знання, воля і жорсткість зіграли ключову роль в захисті Києва, а Харківський контрнаступ взагалі був авторським проєктом…
… він відкритий до нових технологій, але віддає перевагу силі маневру та карті.
Позитив: Весь комплекс знань про збройні сили та ворога, колосальний управлінський та бойовий досвід. Архітектор за суттю. Звільнив найбільше захоплених територій…» (с)
(Марʼяна Безугла, кінець 2025 року).
«Я прийняла рішення відновити свій страйк і блокувати ВСЮ діяльність ПАРЛАМЕНТУ в залі, поки не звільнять Сирського...
… Зазначу, що НІКОЛИ не підтримувала Сирського на Головкома ЗСУ…» (с)
А при залужному здали 95 процентів зараз окупованої території- за два тижні. Мелітополь і Бердянськ наприклад, і запорізьку атомну.
Зато без втрат.
Пропонуєте здати Запоріжжя?
Як шоб у нас було б менш слимаків і найвяличнійшай не пхав би свого zеленого рила в справи військові то і результат був би іншим.
А ви, особости, де зараз і шо робит?
За іншу вашу писанину запитаю - це все на шо спроможний ваш розум?
Зізнайтесь ви ж за Ze та Слуг голосували?
Ви спроможні керувати бригадою під час бойових дій? Органідувати оборону або наступ на тактичну глибину в полосі відповідальністі бригади?
Нема силов? То кінтесь головою у свинячий гній, може легше стане.
У чому полягає різниця - біс його знає . Що може запронувати директор УКренерго котрий все життя працював диспетчером???