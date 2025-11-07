РУС
1 926 8

Российские войска продвинулись на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись вблизи Прилепки в Харьковской области и Владимировки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Прилепки (Чугуевский район, Харьковская область) и Владимировки (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты

Враг продвинулся под Прилипкой и Владимировкой
Враг продвинулся под Прилипкой и Владимировкой

Враг пытается ускориться на Покровском направлении, - DeepState.

Донецкая область (11233) Харьковская область (1831) Покровский район (1221) Чугуевский район (251) Владимировка (19) Прилипка (1) DeepState (336)
Кожен день відгризають Україну - не можем стабілізувати фронт
07.11.2025 11:45 Ответить
"https://fakty.ua/462631-my-pogibaem-i-taem-kazhdye-dve-minuty-iz-armii-ubegaet-odin-chelovek-igor-lucenko-o-shokiruyucshih-oficialnyh-dannyh-dezertirstva 21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно" - військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко.
07.11.2025 11:50 Ответить
Дієвий кривавий приклад, наслідків розвалу зеленським, під орудою єрмака, системи військового управління Сил Оборони та знищення команди Залужного!!
Скільки таких «рішень»-вказівок від Оманських кураторів уже здійснено цими СРАТЬєхами з Банкової!! Так само це робили(гадили Україні) і кучма з двічі не судимим, якунОвощем!! Бакай, з табачником, кушнарьовим і литвинами, могли б, це підтвердити!!
Купа генпрокурорів (потікавших з України, але із записами в трудовій книжці), цьому підтвердження!! Але зеленський з РНБОУ умерова, санкцій на накладає на це лайно!!!
07.11.2025 11:52 Ответить
Ну, і коли ж заговорять про мобілізацію силовиків, що заброньовані на 90-100%, та ще й набирають нових, купи охоронців, що стоять під кожним деревом, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки один із 40, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, чинуш з їхніми дітьми, кварталівців і т.д. ?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Ставка на доходяг?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
07.11.2025 11:58 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ukc.gov.ua/knowdledge/poryadok-provedennya-mobilizatsiyi/&ved=2ahUKEwjYreXi5N-QAxVkAtsEHQnqJ3EQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw0nj5baZiE5DRYGXiJYXnsk

Урядовий контактний центр » Порядок проведення мобілізації

ukc.gov.ua › ... › Порядок проведення мобілізації



Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підгото ...
07.11.2025 12:04 Ответить
Ще про ДВРЗ
https://www.instagram.com/p/DPyNRwJDJfe/?img_index=1
07.11.2025 12:09 Ответить
Ну єстєствєнно, вони просунулися! З тих самих пір, як відставили Залужного і замінили кацапським сирком, так і просуваються. Абсолютні бездарі і зрадники при владі здають території шаленими темпами, народу пох, він в гору не дивиться.
07.11.2025 12:12 Ответить
 
 