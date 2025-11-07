1 926 8
Российские войска продвинулись на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись вблизи Прилепки в Харьковской области и Владимировки в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Прилепки (Чугуевский район, Харьковская область) и Владимировки (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Обновление карты
Скільки таких «рішень»-вказівок від Оманських кураторів уже здійснено цими СРАТЬєхами з Банкової!! Так само це робили(гадили Україні) і кучма з двічі не судимим, якунОвощем!! Бакай, з табачником, кушнарьовим і литвинами, могли б, це підтвердити!!
Купа генпрокурорів (потікавших з України, але із записами в трудовій книжці), цьому підтвердження!! Але зеленський з РНБОУ умерова, санкцій на накладає на це лайно!!!
