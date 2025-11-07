УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Просування РФ
7 546 33

Російські війська просунулися на Донеччині та Харківщині, - DeepState

Російські війська просунулися поблизу Приліпки на Харківщині та Володимирівки на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Приліпки (Чугуївський район, Харківська область) та Володимирівки (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення карти 

Ворог просунувся під Приліпкою та Володимирівкою
Ворог просунувся під Приліпкою та Володимирівкою

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається пришвидшитися на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (11194) Харківська область (2719) Покровський район (1763) Чугуївський район (383) Володимирівка (25) Приліпка (1) DeepState (542)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Дієвий кривавий приклад, наслідків розвалу зеленським, під орудою єрмака, системи військового управління Сил Оборони та знищення команди Залужного!!
Скільки таких «рішень»-вказівок від Оманських кураторів уже здійснено цими СРАТЬєхами з Банкової!! Так само це робили(гадили Україні) і кучма з двічі не судимим, якунОвощем!! Бакай, з табачником, кушнарьовим і литвинами, могли б, це підтвердити!!
Купа генпрокурорів (потікавших з України, але із записами в трудовій книжці), цьому підтвердження!! Але зеленський з РНБОУ умерова, санкцій на накладає на це лайно!!!
показати весь коментар
07.11.2025 11:52 Відповісти
+5
Кожен день відгризають Україну - не можем стабілізувати фронт
показати весь коментар
07.11.2025 11:45 Відповісти
+5
Повідомляють, що підрозділи українських військ перерізали трасу Р79 на північ від Куп'янська та намагаються оточити російські піхотні групи, дислоковані на північ від міста.

Ефект Драпатого?!

показати весь коментар
07.11.2025 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен день відгризають Україну - не можем стабілізувати фронт
показати весь коментар
07.11.2025 11:45 Відповісти
"https://fakty.ua/462631-my-pogibaem-i-taem-kazhdye-dve-minuty-iz-armii-ubegaet-odin-chelovek-igor-lucenko-o-shokiruyucshih-oficialnyh-dannyh-dezertirstva 21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно" - військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко.
показати весь коментар
07.11.2025 11:50 Відповісти
Дієвий кривавий приклад, наслідків розвалу зеленським, під орудою єрмака, системи військового управління Сил Оборони та знищення команди Залужного!!
Скільки таких «рішень»-вказівок від Оманських кураторів уже здійснено цими СРАТЬєхами з Банкової!! Так само це робили(гадили Україні) і кучма з двічі не судимим, якунОвощем!! Бакай, з табачником, кушнарьовим і литвинами, могли б, це підтвердити!!
Купа генпрокурорів (потікавших з України, але із записами в трудовій книжці), цьому підтвердження!! Але зеленський з РНБОУ умерова, санкцій на накладає на це лайно!!!
показати весь коментар
07.11.2025 11:52 Відповісти
Ну, і коли ж заговорять про мобілізацію силовиків, що заброньовані на 90-100%, та ще й набирають нових, купи охоронців, що стоять під кожним деревом, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки один із 40, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, чинуш з їхніми дітьми, кварталівців і т.д. ?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Ставка на доходяг?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показати весь коментар
07.11.2025 11:58 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ukc.gov.ua/knowdledge/poryadok-provedennya-mobilizatsiyi/&ved=2ahUKEwjYreXi5N-QAxVkAtsEHQnqJ3EQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw0nj5baZiE5DRYGXiJYXnsk

Урядовий контактний центр » Порядок проведення мобілізації

ukc.gov.ua › ... › Порядок проведення мобілізації



Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підгото ...
показати весь коментар
07.11.2025 12:04 Відповісти
Ще про ДВРЗ
https://www.instagram.com/p/DPyNRwJDJfe/?img_index=1
показати весь коментар
07.11.2025 12:09 Відповісти
Ну єстєствєнно, вони просунулися! З тих самих пір, як відставили Залужного і замінили кацапським сирком, так і просуваються. Абсолютні бездарі і зрадники при владі здають території шаленими темпами, народу пох, він в гору не дивиться.
показати весь коментар
07.11.2025 12:12 Відповісти
Справа не у Сирському єдиному. З часів Залужного війна сильно змінилася. Орки перестали масово підставлятися механізованими колонами, які наші бійці швидко знищували. Тепер в них тактика проникнення дрібних груп, які важче виявити, та потім-накопичення. Дронів стало в рази більше, причому далекобійних-перерізають їми нам усю логістику. Хлопці на нулі кажуть, що десятки дронів постійно жужать на однією позицією, не можна голову висунути. Такого не було у 22-23. На Покровському напрямку усе в оптоволокні, якому пох на реби. Плюс каби, яких не було у таких кількостях при Залужному.
показати весь коментар
07.11.2025 14:12 Відповісти
Он, доречі, після мого посту Цензор виклав відео з оптоволокном під Покровськом.
показати весь коментар
07.11.2025 14:43 Відповісти
При Залужному не забезпечили оборону перекопа-чонгара, завдяки чому за кілька днів сдали весь південь. При Залужному своєчасно не відвели війська з Маріуполя до Волновахі і в котел попал цвіт української армії. При Залужному здали Старобєльск, Сватово, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Соледар, Бахмут, Волноваху, допустив оточення Авдіївки. Зато в 23-му році захистив докторську дисертацію, замість того щоб не вилазити з фронтів. Я вже мовчу про провал, розпіареного контрнаступу на Мелітополь.
показати весь коментар
07.11.2025 17:55 Відповісти
При Залужному звільнили частину Харківської і Херсон, вибивши русню з Правобережжя.
Які досягнення у Сирського (крім Харківської операції, де він був не самостійним, а під командуванням того ж "клятого" Залужного)?
показати весь коментар
07.11.2025 18:06 Відповісти
З правобережжя кацапи самі драпанули бо не було логістики через Дніпро. А якби контрнаступ не розпорошили по всій лінії фронту ( від Кам'янського до Бахмута), а зібрали сили в один кулак і прорвалися до Мелітополя, то кацапи драпанули б і з Дніпрорудного, Енергодара, Заес, Каховки бо була б перерізана логістика.
показати весь коментар
07.11.2025 18:36 Відповісти
Логістика сама себе перерізала, мабуть.
Як і на Півночі навесні 2022-го.
показати весь коментар
07.11.2025 18:38 Відповісти
Повідомляють, що підрозділи українських військ перерізали трасу Р79 на північ від Куп'янська та намагаються оточити російські піхотні групи, дислоковані на північ від міста.

Ефект Драпатого?!

показати весь коментар
07.11.2025 13:24 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2025 13:37 Відповісти
Можна лише здогадуватись де зупиниться оте "просування"... Далі промовчу.
показати весь коментар
07.11.2025 14:13 Відповісти
Польшу опять поделят походу
показати весь коментар
07.11.2025 14:42 Відповісти
І Угорщину
показати весь коментар
07.11.2025 18:19 Відповісти
Цікаво, вспіють на Харківщині побудувати 40 підземних школ чи не. Ну не будувати ж бетонні укріпрайьони для ЗСУ - не на часі. рашисти будуть там влаштовувати свої командні пункти. Дебіли зеленского - цвіт нації мудрил.
показати весь коментар
07.11.2025 20:38 Відповісти
Біля Вовчанська кацапи просунулися як раз там де затопило їм блиндажи , зря дамбу розбомбили, так би сиділи по блиндажах і не висовувалися.
показати весь коментар
07.11.2025 21:08 Відповісти
Цікаво було б почути приклади такої поведінки з інших країн
показати весь коментар
07.11.2025 21:56 Відповісти
От на Кіпрі, хоч це теж було кілька десятирічь тому, але ж і тоді людям ніхто не сказав ідіть і перемагайте всю Туреччину будь-якою ціною! І навіть дембеля не буде "до перемоги", як сказав Зєля! Якось домовились.
Моя думка, що воювати має той, хто готовий до цього і хоче цього сам. Ну, ще професійні військові, які самі це обрали, пішли до військових училилищ, і то, там навіть, коли йшли у кадети, давався місяць, щоб передумати, якщо людина зрозуміє, що це не його. Як пішли у військові, то вже воюйте, тут да, але ж відбувається все навпаки - вони хапають повністю цивільних людей, які навіть присяг ніяких нікому не давали і не тримали в руках зброї! А коли мордують хворих, то це, взагалі, тягне на Гаагу, хто це робить, мають там сидіти разом із путінськими терористами.
показати весь коментар
07.11.2025 22:02 Відповісти
Катя, ти щось курила сьогодні, чи ти ботяра? Люба країна буде захищати свою територію усіма доступними способами. Чи сразу треба капітулювати?
показати весь коментар
07.11.2025 22:01 Відповісти
Ні, звичайно, але воювати мають віськові, а не з цивільних знущатись! Армія по Конституції, взагалі, не може бути задіяна проти своїх людей. А вони ганяються за цивільними, он вже навіть вбивства пішли, які ніхто не хоче розслідувати! На першому місці має бути людина! І не тільки та, що з посадою, яка мала б першою воювати за свою корупційну посаду, аж ні, відправляють ще й найбідніших!
Я не впевнена, що кожна і всіма. Буде, звичайно, намагатися, але є червоні лінії, які європейська країна точно не перейде, тягати по вулицях людей і бити їх, до такого хіба що Північна Корея могла додуматись..
показати весь коментар
07.11.2025 22:06 Відповісти
Європейською країною ми будемо лише тоді, коли відіб'ємося від кацапів. А якщо не відібємося, то "тягати людей по вулицях і бити" будуть підари. Тільки це буде повсюдно, а не у ваших фантазіях.
показати весь коментар
08.11.2025 01:57 Відповісти
А сам воюєш?
А Сопіна, Сахарука хто вбив? І хто за це відповідає? І відео повний інтернет, он як в Чернігові мент об землю людину бʼє, в Одесі вчетвером лупцюють когось, у Львові людина показує документи, а мент його в живіт, в Харкові те ж саме. Хто відповів? А оце що таке?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показати весь коментар
08.11.2025 11:44 Відповісти
Я майже на фронті, дуже близько. Тут трапляються і відставні силовики, і часом прокурори. Тому в мене нема часу щоразу пояснювати ухилянтам, що ***** до дупи, чи вони його кликали.
показати весь коментар
13.11.2025 00:01 Відповісти
Може, ще й судді і діти чинуш трапляються? Ну, майже на фронті може, а на фронті навряд.
показати весь коментар
15.11.2025 21:16 Відповісти
Приїжджай на куп'янський напрямок, побачиш, яка різниця.
показати весь коментар
19.11.2025 00:19 Відповісти
І люди тут не винні, щоб з них знущатись. Путлера не кликали і оце все коїти його не просили. А ось хто має воювати в першу чергу, так це силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери і т.д., але чомусь ця влада хапає доходяг замість них.
показати весь коментар
08.11.2025 12:35 Відповісти
 
 