Нікчемний результат при значних втратах, - Сирський про просування ворога на фронті
Армія РФ демонструє низькі темпи просування на фронті, зазнаючи при цьому великих втрат.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Протяжність лінії фронту
Воєначальник повідомив, що лінія фронту, на якій відбуваються активні бойові дії, зараз становить 1218 кілометрів, і що ця цифра "періодично змінюється".
Як додав Сирський, буквально місяць тому протяжність цієї лінії становила 1253 км, але наразі вона зменшилась завдяки діям українських військ (загалом на 35 км. - Ред.).
Темпи просування РФ
За даними - навіть не нашими, а Інституту вивчення війни (ISW, неурядовий американський аналітичний центр. - Ред.), темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку - близько 1,5 км. Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу у разі прориву підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км на годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину. Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб - це нікчемний результат", - наголосив головком ЗСУ.
Також він розповів, що у листопаді українські безпілотні сили завдали окупантам рекордних втрат – 24 000 загарбників.
Інші заяви Сирського
- За його словами, ЗСУ завершили перехід на корпусну систему.
- На переконання Сирського, на цьому етапі війни безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей.
- Окрім того, він розповів, що на певному етапі у Покровську не було українських військ. Зараз відбили 13 км² території.
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