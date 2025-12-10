Нікчемний результат при значних втратах, - Сирський про просування ворога на фронті

Армія РФ демонструє низькі темпи просування на фронті, зазнаючи при цьому великих втрат.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Протяжність лінії фронту

Воєначальник повідомив, що лінія фронту, на якій відбуваються активні бойові дії, зараз становить 1218 кілометрів, і що ця цифра "періодично змінюється".

Як додав Сирський, буквально місяць тому протяжність цієї лінії становила 1253 км, але наразі вона зменшилась завдяки діям українських військ (загалом на 35 км. - Ред.).

Темпи просування РФ

За даними - навіть не нашими, а Інституту вивчення війни (ISW, неурядовий американський аналітичний центр. - Ред.), темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку - близько 1,5 км. Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу у разі прориву підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км на годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину. Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб - це нікчемний результат", - наголосив головком ЗСУ.

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Також він розповів, що у листопаді українські безпілотні сили завдали окупантам рекордних втрат – 24 000 загарбників.

Інші заяви Сирського

За його словами, ЗСУ завершили перехід на корпусну систему.

На переконання Сирського, на цьому етапі війни безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей.

Окрім того, він розповів, що на певному етапі у Покровську не було українських військ. Зараз відбили 13 км² території.

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