УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9584 відвідувача онлайн
Новини Знищення російських окупантів Бої на сході України Просування РФ
2 781 81

Нікчемний результат при значних втратах, - Сирський про просування ворога на фронті

сирський про просування рф

Армія РФ демонструє низькі темпи просування на фронті, зазнаючи при цьому великих втрат.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Протяжність лінії фронту

Воєначальник повідомив, що лінія фронту, на якій відбуваються активні бойові дії, зараз становить 1218 кілометрів, і що ця цифра "періодично змінюється".

Як додав Сирський, буквально місяць тому протяжність цієї лінії становила 1253 км, але наразі вона зменшилась завдяки діям українських військ (загалом на 35 км. - Ред.).

Темпи просування РФ

За даними - навіть не нашими, а Інституту вивчення війни (ISW, неурядовий американський аналітичний центр. - Ред.), темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку - близько 1,5 км. Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу у разі прориву підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км на годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину. Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб - це нікчемний результат", - наголосив головком ЗСУ.

Читайте також: Російські війська просунулися на Донеччині та Харківщині, - DeepState. МАПИ

Також він розповів, що у листопаді українські безпілотні сили завдали окупантам рекордних втрат – 24 000 загарбників.

Інші заяви Сирського

  • За його словами, ЗСУ завершили перехід на корпусну систему.
  • На переконання Сирського, на цьому етапі війни безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей.
  • Окрім того, він розповів, що на певному етапі у Покровську не було українських військ. Зараз відбили 13 км² території.

Читайте: У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Найбільше просувань біля Гуляйполя, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

бойові дії (6004) Сирський Олександр (957) війна в Україні (8573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Я апріорі не сприймаю людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі. Причин можна вигадати багато. Але суть не змінюється. Це звичайні пропагандони.
показати весь коментар
10.12.2025 09:23 Відповісти
+7
Ясно. Ворог боягузливо наступає, а ми хоробро відступаємо.
показати весь коментар
10.12.2025 10:01 Відповісти
+5
уявляю, якби наша пропаганда викрутила такі нікчемні результати якби фронт сунув у іншу сторону...
показати весь коментар
10.12.2025 10:27 Відповісти

Завантаження...

 
 