Ми не воюємо за руїни. Коли оборона втрачає сенс, я даю команду і ми відводимо підрозділи, - Сирський

Ціна життя нашого військового безмежно вища за кілька сотень метрів землі - це і є ключова різниця між Україною та Росією.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення задля збереження людей

За його словами, командування ухвалює рішення відходити з позицій, якщо їхнє утримання не має сенсу і може призвести до зайвих втрат:

Для нас кожен громадянин і військовослужбовець - це найвища цінність. Ми не воюємо за руїни, не воюємо за фундаменти будівель. Коли дійсно оборона втрачає будь-який сенс, я даю команду і ми відводимо наші підрозділи назад, щоб зберегти військових", - стверджує він.

Головнокомандувач також нагадав, що агресія розпочалася саме з боку РФ, яка окупувала українські землі та знищила значну частину інфраструктури України.

Читайте також: Нікчемний результат при значних втратах, - Сирський про просування ворога на фронті

Перемовини

Коментуючи можливість мирних переговорів, Сирський підкреслив, що Україна виступає лише за справедливий мир, без нав’язування умов з боку агресора.

"І я вважаю, що, якщо питання йде про мир, то він має бути справедливим. А не хтось нам буде диктувати й вимагати залишити частину нашої території... Ми ніколи не змиримося з роллю слабкої країни, якій диктують і нав'язують умови, ставлять перед фактом, що відбувся, і просто кажуть: "підпиши і покінчи з цим", - зауважив він.

Також читайте: Сирський про підготовку військових: Відсуваємо навчання від фронту. Є незадовільний стан безпеки на об’єктах

Інші заяви Сирського

За його словами, ЗСУ завершили перехід на корпусну систему.

На переконання Сирського, на цьому етапі війни безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей.

Окрім того, він розповів, що на певному етапі у Покровську не було українських військ. Зараз відбили 13 км² території.

Читайте: У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Найбільше просувань біля Гуляйполя, - DeepState. ІНФОГРАФІКА