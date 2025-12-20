Росія демонструє неготовність зупиняти війну й свідомо продовжує наступальні дії, - Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський зустрівся із французькою військовою делегацією на чолі з головнокомандувачем Збройних Сил Франції генералом Фаб’єном Мандоном.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
Як зазначається, сторони обговорили ситуацію на фронті, актуальні потреби українського війська та подальше посилення співпраці. Франція залишається одним із ключових партнерів України - зокрема, в межах Коаліції охочих і галузевих коаліцій із ППО, авіації, артилерії та підготовки військовослужбовців.
"Росія демонструє неготовність зупиняти війну й свідомо продовжує наступальні дії. Водночас ми щоденно знищуємо її живу силу та техніку, зриваємо плани й утримуємо позиції. Попри колосальні втрати й надзусилля, армія рф не досягає суттєвих оперативних результатів", - наголосив Сирський.
Головнокомандувач ЗС України подякував генералу Фаб’єну Мандону, уряду та народу Франції за стійку політичну й військову підтримку України.
Символічним завершенням зустрічі стало вручення генералу Сирському Ордена Почесного легіону - найвищої державної нагороди Франції, яка присуджується главою держави за виняткові військові або цивільні заслуги.
Від імені Президента Емманюеля Макрона нагороду вручив генерал Фаб’єн Мандон.
Що передувало?
- Раніше Сирський повідомив, що росіяни намагаються тиснути на оборонні позиції ЗСУ на Покровсько-Мирноградській агломерації.
- За його словами, РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті.
- Окрім того, головком запевнив, що ми не воюємо за руїни. Коли оборона втрачає сенс, він дає команду відводити підрозділи.
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