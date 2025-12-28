БПЛА дают ВСУ тактическое преимущество на Запорожье, ключевой вопрос - качество командования, - командир взвода беспилотных систем "Хартія" Бутусов

Запорожское направление имеет лучшие условия для применения беспилотников на всем фронте, что дает Украине серьезное тактическое преимущество. Однако ключевой проблемой на отдельных участках, в частности - в районе Гуляйполя, остается не недостаток ресурсов, а управление и качество командования.

"На Запорожье лучшие условия для применения БПЛА на всем фронте. У нас там значительное тактическое преимущество. У нас там есть преимущество, чтобы остановить наступление на город Запорожье и перебить бесчисленное количество оккупантов", - отметил Бутусов.

Командиры с масштабным мышлением

По мнению Бутусова, должны быть командиры, способные выстроить рассредоточенные боевые порядки пехоты, подразделений БПЛА и эффективно их применить. Необходимы командиры, у которых есть масштаб мышления, которые могут создать систему.

Проблема в управлении

На вопрос журналистки, является ли основная проблема в Гуляйполе управленческой ,военный ответил, что проблема везде - это проблема управленческая.

По мнению военного, на войне много переменных: люди, боеприпасы, погодные условия. И должен быть тот, кто в своей голове контролирует все эти сотни факторов, которые влияют на результат на поле боя, и собирает мозаику так, чтобы она создавала целостную картину.

"Когда такая целостность есть в голове полководца, тогда есть логика в действиях на земле, тогда мы опережаем врага в реагировании на обстановку. Это и есть военное искусство", - добавил Бутусов.