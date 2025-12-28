РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
1 129 12

БПЛА дают ВСУ тактическое преимущество на Запорожье, ключевой вопрос - качество командования, - командир взвода беспилотных систем "Хартія" Бутусов

Гуляйполе

Запорожское направление имеет лучшие условия для применения беспилотников на всем фронте, что дает Украине серьезное тактическое преимущество. Однако ключевой проблемой на отдельных участках, в частности - в районе Гуляйполя, остается не недостаток ресурсов, а управление и качество командования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов рассказал "УП Интервью".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"На Запорожье лучшие условия для применения БПЛА на всем фронте. У нас там значительное тактическое преимущество. У нас там есть преимущество, чтобы остановить наступление на город Запорожье и перебить бесчисленное количество оккупантов", - отметил Бутусов.

Читайте также: Враг продвинулся в Гуляйполе, Мирнограде и Покровске, - DeepState. КАРТА

Командиры с масштабным мышлением

По мнению Бутусова, должны быть командиры, способные выстроить рассредоточенные боевые порядки пехоты, подразделений БПЛА и эффективно их применить. Необходимы командиры, у которых есть масштаб мышления, которые могут создать систему.

Проблема в управлении

На вопрос журналистки, является ли основная проблема в Гуляйполе управленческой ,военный ответил, что проблема везде - это проблема управленческая.

По мнению военного, на войне много переменных: люди, боеприпасы, погодные условия. И должен быть тот, кто в своей голове контролирует все эти сотни факторов, которые влияют на результат на поле боя, и собирает мозаику так, чтобы она создавала целостную картину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами, - Генштаб

"Когда такая целостность есть в голове полководца, тогда есть логика в действиях на земле, тогда мы опережаем врага в реагировании на обстановку. Это и есть военное искусство", - добавил Бутусов.

Автор: 

беспилотник (4680) Гуляйполе (145) Запорожская область (3920) Бутусов Юрий (4439) Пологовский район (296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Якість командування це напевно ключове питання всі роки війни. А чому така якість? Чому корєш творожнікова тіктокер манько прой@бує на цьому напрямку все що можна,а наприклад генерал Кривонос сидить без діла?
показать весь комментарий
28.12.2025 11:29 Ответить
+6
Бутусов правий, а яка якість командування може бути, якщо головнокомандувач не розуміє що призначення чи заміна командирів не повинна виходить з особистої відданості, а бути грунтована на досвіді, знаннях і організаторських здібностях. А у нас призначають в начальники тих, хто знає тільки є, так точно, буде виконано. Тому і гинуть наші військові
показать весь комментарий
28.12.2025 11:49 Ответить
+5
Про яку якість командування можна говорити при недієздатному Верховному головнокомандувачу?
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якість командування це напевно ключове питання всі роки війни. А чому така якість? Чому корєш творожнікова тіктокер манько прой@бує на цьому напрямку все що можна,а наприклад генерал Кривонос сидить без діла?
показать весь комментарий
28.12.2025 11:29 Ответить
Був в запорізькому корпусі командир корпусу який мав бачення і стратегію застосування БПЛА на полі бою, на підставі 10 річного успішного досвіду командування бригадою - його звільнили, без пояснень, чим послабили один з ключових напрямків оборони. Тепер Бутусов пише що немає командирів які спроможні створити систему розсередженого використання піхоти та БПЛА. Так були такі командири які створювали таку систему їх просто тупо вигнали без пояснень!
показать весь комментарий
28.12.2025 12:24 Ответить
Ми самі ще в серпні розвалили систему військового управління на Запоріжжі, тупими кадровими рішеннями, прямо перед початком активного наступу росіян і тепер Бутусов констатує факти неспроможності командування ефективно воювати! Подяка Зеленському та Сирському!
показать весь комментарий
28.12.2025 12:29 Ответить
А шо Бутусов на фронті?????
показать весь комментарий
28.12.2025 11:29 Ответить
Вже давно,і Буткевича теж призвали.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:31 Ответить
..тебе чекав..((
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
Згоден. Є така Партія чи Полководець??
показать весь комментарий
28.12.2025 11:31 Ответить
А ще коли були вмотивовані Добробати, такого бардаку не було.А от коли війну перевели в " правильний" напрямок почалось те шо маеме на сьгодні.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:32 Ответить
Про яку якість командування можна говорити при недієздатному Верховному головнокомандувачу?
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
ставте ШІ командувати
показать весь комментарий
28.12.2025 11:47 Ответить
Бутусов правий, а яка якість командування може бути, якщо головнокомандувач не розуміє що призначення чи заміна командирів не повинна виходить з особистої відданості, а бути грунтована на досвіді, знаннях і організаторських здібностях. А у нас призначають в начальники тих, хто знає тільки є, так точно, буде виконано. Тому і гинуть наші військові
показать весь комментарий
28.12.2025 11:49 Ответить
В цьому головна причина невдач на фронті-якість командування.
Тобто,зовсім не випадково розігнали гк,гш,кращих генералів.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:46 Ответить
 
 