Враг продвинулся в Гуляйполе, Мирнограде и Покровске, - DeepState. КАРТА
Войска РФ добиваются успеха вблизи Гуляйполя, Мирнограда и Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Гуляйполе, Мирнограде, Покровске, вблизи Зеленого, Родинского, Червоного Лимана и Новоэкономичного", - говорится в сообщении.
