Враг продвинулся в Гуляйполе, Мирнограде и Покровске, - DeepState. КАРТА

гуляйполе карта

Войска РФ добиваются успеха вблизи Гуляйполя, Мирнограда и Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Гуляйполе, Мирнограде, Покровске, вблизи Зеленого, Родинского, Червоного Лимана и Новоэкономичного", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами, - Генштаб

Карты

Гуляйполе

Мирноград карта
Мирноград и Покровск 

Таке враження що нинішня влада взагалі забила на те що відбуваєтся на фронті ,жодного слова від "найвеличнішого" ситуацію на фронті в нього лише про вибори і якусь безпекову угоду яка нічого не дає ,тому вся відповідальність за провали на фронті на Зеленському і Сирському.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:51 Ответить
💯. Стратегія на 4 році війни - якось буде, піхота ще тримає, і добре.
показать весь комментарий
28.12.2025 09:13 Ответить
Освободил от жителей,жилья и жизни? Какие молодцы. В каждый пидоросийский дом такое освобождения,хотя у вас на болотах и так как после года боёв в бахмуте
показать весь комментарий
28.12.2025 08:57 Ответить
И тебе, и твоим детям, и твоим внукам, и всем твоим потомкам, если они у тебя будут того, что в Украине, на постоянной основе
показать весь комментарий
28.12.2025 09:37 Ответить
Поки рішали вирішують, що робити з Україною, бо з путіним сцикотно зачіпатись, то руські дійдуть до західних кордонів, українці ж не вічні. От тоді східні і північні члени нато забігають, як миша під віником.
показать весь комментарий
28.12.2025 09:32 Ответить
 
 