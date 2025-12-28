9 157 25
Ворог просунувся у Гуляйполі, Мирнограді та Покровську, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають успіх поблизу Гуляйполя, Мирнограда та Покровська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гуляйполі, Мирнограді, Покровську, поблизу Зеленого, Родинського, Червоного Лиману та Новоекономічного", - йдеться у повідомленні.
Мапи
Топ коментарі
+22 Володимир Омельянов
показати весь коментар28.12.2025 08:51 Відповісти Посилання
+14 виталий пшеничко
показати весь коментар28.12.2025 08:57 Відповісти Посилання
+8 Moroz Morozyuk
показати весь коментар28.12.2025 09:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль