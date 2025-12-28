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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся у Гуляйполі, Мирнограді та Покровську, - DeepState. КАРТА

гуляйполе карта

Війська РФ мають успіх поблизу Гуляйполя, Мирнограда та Покровська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гуляйполі, Мирнограді, Покровську, поблизу Зеленого, Родинського, Червоного Лиману та Новоекономічного", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами, - Генштаб

Мапи

гуляйполе карта
Гуляйполе

мирноград карта
Мирноград та Покровськ 

Автор: 

Гуляйполе (252) Запорізька область (5098) Донецька область (11490) Покровськ (1360) Мирноград (279) Покровський район (1811) Пологівський район (437)
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Топ коментарі
+22
Таке враження що нинішня влада взагалі забила на те що відбуваєтся на фронті ,жодного слова від "найвеличнішого" ситуацію на фронті в нього лише про вибори і якусь безпекову угоду яка нічого не дає ,тому вся відповідальність за провали на фронті на Зеленському і Сирському.
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28.12.2025 08:51 Відповісти
+14
Освободил от жителей,жилья и жизни? Какие молодцы. В каждый пидоросийский дом такое освобождения,хотя у вас на болотах и так как после года боёв в бахмуте
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28.12.2025 08:57 Відповісти
+8
💯. Стратегія на 4 році війни - якось буде, піхота ще тримає, і добре.
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28.12.2025 09:13 Відповісти

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