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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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БПЛА дають ЗСУ тактичну перевагу на Запоріжжі, ключове питання - якість командування, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Гуляйполе

Запорізький напрямок має найкращі умови для застосування безпілотників на всьому фронті, що дає Україні серйозну тактичну перевагу. Однак ключовою проблемою на окремих ділянках, зокрема в районі Гуляйполя, залишається не нестача ресурсів, а управління та якість командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів "УП Інтерв'ю".

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"На Запоріжжі найкращі умови для застосування БПЛА на всьому фронті. У нас там значна тактична перевага. У нас там є перевага, щоб зупинити наступ на місто Запоріжжя і перебити незліченну кількість окупантів", - зазначив Бутусов.

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Командири з масштабним мисленням

На думку Бутусова, мають бути командири, здатні вибудувати розосереджені бойові порядки піхоти, підрозділів БПЛА і ефективно їх застосувати. Необхідні командири, в яких є масштаб мислення, які можуть створити систему.

Проблема в управлінні

На запитання журналістки, чи основна проблема в Гуляйполі - проблема управлінська, військовий відповів, що проблема  всюди - це проблема управлінська.

На думку військового, на війні багато перемінних: людей, боєприпаси, погодні умови. І має бути той, хто у своїй голові контролює всі ці сотні факторів, які впливають на результат на полі бою, і збирає мозаїку так, щоб вона створювала цілісну картину.

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"Коли така цілісність є в голові полководця, тоді є логіка в діях на землі, тоді ми випереджаємо ворога у реагуванні на обстановку. Це і є військове мистецтво", - додав Бутусов.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) Гуляйполе (252) Запорізька область (5098) Бутусов Юрій (3672) Пологівський район (437)
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Топ коментарі
+9
Якість командування це напевно ключове питання всі роки війни. А чому така якість? Чому корєш творожнікова тіктокер манько прой@бує на цьому напрямку все що можна,а наприклад генерал Кривонос сидить без діла?
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28.12.2025 11:29 Відповісти
+9
Бутусов правий, а яка якість командування може бути, якщо головнокомандувач не розуміє що призначення чи заміна командирів не повинна виходить з особистої відданості, а бути грунтована на досвіді, знаннях і організаторських здібностях. А у нас призначають в начальники тих, хто знає тільки є, так точно, буде виконано. Тому і гинуть наші військові
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28.12.2025 11:49 Відповісти
+8
Про яку якість командування можна говорити при недієздатному Верховному головнокомандувачу?
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28.12.2025 11:35 Відповісти

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