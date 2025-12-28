БПЛА дають ЗСУ тактичну перевагу на Запоріжжі, ключове питання - якість командування, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Запорізький напрямок має найкращі умови для застосування безпілотників на всьому фронті, що дає Україні серйозну тактичну перевагу. Однак ключовою проблемою на окремих ділянках, зокрема в районі Гуляйполя, залишається не нестача ресурсів, а управління та якість командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів "УП Інтерв'ю".

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"На Запоріжжі найкращі умови для застосування БПЛА на всьому фронті. У нас там значна тактична перевага. У нас там є перевага, щоб зупинити наступ на місто Запоріжжя і перебити незліченну кількість окупантів", - зазначив Бутусов.

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Командири з масштабним мисленням

На думку Бутусова, мають бути командири, здатні вибудувати розосереджені бойові порядки піхоти, підрозділів БПЛА і ефективно їх застосувати. Необхідні командири, в яких є масштаб мислення, які можуть створити систему.

Проблема в управлінні

На запитання журналістки, чи основна проблема в Гуляйполі - проблема управлінська, військовий відповів, що проблема всюди - це проблема управлінська.

На думку військового, на війні багато перемінних: людей, боєприпаси, погодні умови. І має бути той, хто у своїй голові контролює всі ці сотні факторів, які впливають на результат на полі бою, і збирає мозаїку так, щоб вона створювала цілісну картину.

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"Коли така цілісність є в голові полководця, тоді є логіка в діях на землі, тоді ми випереджаємо ворога у реагуванні на обстановку. Це і є військове мистецтво", - додав Бутусов.