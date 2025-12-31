Враг не контролирует полностью Гуляйполе, штурмовые группы РФ уничтожаются, - Силы обороны Юга. ВИДЕО
Противник не контролирует полностью Гуляйполе в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Враг несет потери
"Наши подразделения выявляют и уничтожают вражеские штурмовые группы, а также проводят ударно-поисковые действия.
Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.
Также Силы обороны Юга публикуют видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения российских оккупантов в Гуляйполе.
Что предшествовало?
- Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента.
- По данным аналитиков DeepState, оборона Гуляйполя затрудняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне.
Фейки РФ
- Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
- Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
- Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.
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