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Новости Видео Бои на Гуляйпольском направлении
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Враг не контролирует полностью Гуляйполе, штурмовые группы РФ уничтожаются, - Силы обороны Юга. ВИДЕО

Противник не контролирует полностью Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

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Враг несет потери

"Наши подразделения выявляют и уничтожают вражеские штурмовые группы, а также проводят ударно-поисковые действия.

Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.

Также Силы обороны Юга публикуют видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения российских оккупантов в Гуляйполе.

Читайте также: Часть Гуляйполя находится под контролем российских войск, – Силы обороны Юга

Что предшествовало?

  • Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента. 
  • По данным аналитиков DeepState, оборона Гуляйполя затрудняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне.

Фейки РФ

  • Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
  • Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
  • Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

Читайте также: РФ продвинулась в Мирнограде, а также возле Красного Лимана, Филии и Гуляйполя, - DeepState

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Гуляйполе (242) Запорожская область (4576) боевые действия (6329) Пологовский район (437)
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