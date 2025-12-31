Враг не контролирует полностью Гуляйполе, штурмовые группы РФ уничтожаются, - Силы обороны Юга. ВИДЕО

Противник не контролирует полностью Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

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Враг несет потери

"Наши подразделения выявляют и уничтожают вражеские штурмовые группы, а также проводят ударно-поисковые действия.

Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.

Также Силы обороны Юга публикуют видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения российских оккупантов в Гуляйполе.

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Что предшествовало?

Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента.

По данным аналитиков DeepState, оборона Гуляйполя затрудняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне.

Фейки РФ

Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".

Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.

Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

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