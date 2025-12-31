Оккупанты больше всего атакуют на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

В течение 30 декабря на передовой зафиксировано 149 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, осуществил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 удар дронами-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Зализнычное, Бойково, Рождественка, Воздвижовка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один склад и один пункт управления БПЛА.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, осуществил 68 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Снежное, Вишневое, Приволье, Злагода, Рыбное и в направлениях Доброполье, Александроград и Даниловка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе Белогорье и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг осуществил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Смотрите также: Враг не контролирует полностью Гуляйполе, штурмовые группы РФ уничтожаются, - Силы обороны Юга. ВИДЕО