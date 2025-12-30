Дроны 14-й бригады "Червона Калина" ликвидировали испуганного оккупанта в гараже на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" отработали ударными беспилотниками по российской пехоте в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов нанесли удары по местам дислокации личного состава врага и ликвидировали 8 рашистов.

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На одном из кадров военный РФ залез в местный гараж и пытался спрятаться от охоты украинских БПЛА, однако потерпел поражение и был сразу уничтожен.

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Также сообщалось, что СБС нанесли удар по территории Донецкого аэропорта, где оккупанты складировали "Шахеды".

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