СБС нанесли удар по территории Донецкого аэропорта, где оккупанты складировали "Шахеды". ВИДЕО
В ночь на 30 декабря украинские военные атаковали территорию Донецкого аэропорта, где армия РФ обустроила пункт хранения "шахедов", дронов "Гербера" и "Герань".
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
"Птахи 1 ОЦ СБС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков Шахед/Герань в ДАП (Донецк, ВОТ) в ночь на 30 декабря", - написал он.
Операцию разработали силы управления разведки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.
Украинские дроны поразили:
- логистический хаб "Герань/Шахед"
- пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Шахед и Гербера
- центральный склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед"
- накопительный склад БпАК "Гербера"
- пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предполетное обслуживание БПЛА Герань/Шахед и Гербера
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