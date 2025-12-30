СБС нанесли удар по территории Донецкого аэропорта, где оккупанты складировали "Шахеды". ВИДЕО

В ночь на 30 декабря украинские военные атаковали территорию Донецкого аэропорта, где армия РФ обустроила пункт хранения "шахедов", дронов "Гербера" и "Герань".

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

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"Птахи 1 ОЦ СБС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков Шахед/Герань в ДАП (Донецк, ВОТ) в ночь на 30 декабря", - написал он.

Операцию разработали силы управления разведки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.

Украинские дроны поразили:

логистический хаб "Герань/Шахед"

пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Шахед и Гербера

центральный склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед"

накопительный склад БпАК "Гербера"

пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предполетное обслуживание БПЛА Герань/Шахед и Гербера

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