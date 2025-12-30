СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди". ВIДЕО
У ніч проти 30 грудня українські військові атакували територію Донецького аеропорту, де армія РФ облаштувала пункт зберігання "шахедів", дронів "Гербера" та "Герань".
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
"Птахи 1 ОЦ СБС нанесли масоване ураження по лігву складування, спорядження та підготовки пусків Шахед/Герань у ДАП (Донецьк, ТОТ) в ніч на 30 грудня", - написав він.
Операцію розробили сили управління розвідки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил Безпілотних Систем.
Українські дрони вразили:
- логістичний хаб "Герань/Шахед"
- пункт передполітної підготовки та обслуговування Герань/Шахед та Гербера
- центральний склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед"
- накопичувальний склад БпАК "Гербера"
- пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА Герань/Шахед та Гербера
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