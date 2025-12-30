Дрони 14-ї бригади "Червона Калина" ліквідували переляканого окупанта в гаражі на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" відпрацювали ударними безпілотниками по російській піхоті на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів завдали ударів по місцях дислокації особового складу ворога та ліквідували 8 рашистів.

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На одному з кадрів військовий РФ заліз до місцевого гаража й намагався сховатися від полювання українських БпЛА, проте зазнав поразки та був одразу знищений.

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Також повідомлялося, що СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди".

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