Пілот українського МіГ-29 високоточною авіабомбою AASM HAMMER знищує окупантів, які згуртувалися у напівзруйнованому будинку. ВIДЕО
Українські Повітряні сили завдали результативного авіаудару по скупченню живої сили російських окупаційних військ, яке тривалий час накопичувалося в одній із будівель поблизу лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі було залучено винищувач МіГ-29МУ1, який застосував високоточні керовані авіабомби AASM HAMMER. За інформацією українських військових, розвідка вела спостереження за об’єктом понад тиждень, очікуючи момент максимального зосередження ворожих резервів.
Операція була проведена у взаємодії з підрозділами Державної прикордонної служби України, які підтвердили наявність противника та сприяли коригуванню удару.
У результаті авіаційного ураження будівлю, в якій перебували окупанти, було повністю знищено. За попередніми даними, противник зазнав значних втрат у живій силі.
"МіГ-29МУ1 розквартировує ворожу живу силу відразу поруч із кобзоном. Ми більше тижня вичікували коли ворожі резерви накопичаться у будівлі, а далі сумісно з побратимами із ДПСУ наші Аси завдали влучного удару бомбами AASMHAMMER", - йдеться у коментарі до відео атаки.
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