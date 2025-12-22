Операція ГУР та руху опору: 2 ворожі винищувачі Су-30 згоріли на аеродромі під Липецьком (оновлено). ВIДЕО

У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа - горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Хто виконав операцію?

Як зазначається, внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів.

Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму.

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Підготовка

"Планування спецоперації на аеродромі під липецьком зайняло два тижні.

Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім - безперешкодно залишити аеродром.

Оновлена інформація

Пізніше у ГУР уточнили, що внаслідок операції ГУР на аеродромі під ліпєцком уражено два російські Су-30

"Згідно з уточненими даними, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі держави-агресора росії під ліпєцком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек. Один був готовий до бойового вильоту.

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