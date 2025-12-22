Операція ГУР та руху опору: 2 ворожі винищувачі Су-30 згоріли на аеродромі під Липецьком (оновлено). ВIДЕО
У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа - горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Хто виконав операцію?
Як зазначається, внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу.
Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів.
Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму.
Підготовка
"Планування спецоперації на аеродромі під липецьком зайняло два тижні.
Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім - безперешкодно залишити аеродром.
Оновлена інформація
Пізніше у ГУР уточнили, що внаслідок операції ГУР на аеродромі під ліпєцком уражено два російські Су-30
"Згідно з уточненими даними, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі держави-агресора росії під ліпєцком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек. Один був готовий до бойового вильоту.
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