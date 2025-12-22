Операция ГУР и движения сопротивления: 2 вражеских истребителя Су-30 сгорели на аэродроме под Липецком (обновлено). ВИДЕО

В ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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Кто выполнил операцию?

Как отмечается, в результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя.

Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, может составлять до 100 миллионов долларов.

Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму.

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Подготовка

"Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.

Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром.

Обновленная информация

Позже в ГУР уточнили, что в результате операции ГУР на аэродроме под липецком поражены два российских Су-30

"Согласно уточненным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме государства-агрессора России под липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один был готов к боевому вылету.

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