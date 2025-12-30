Прикордонник упізнав зруйнований будинок у Костянтинівці: "Я у цьому домі квартиру знімав на 9 поверсі". ВIДЕО

У Костянтинівці Донецької області під час виконання бойових завдань прикордонники пройшли повз зруйновану внаслідок обстрілів багатоповерхівку. В цей момент один із бійців впізнав будинок - колись саме тут він знімав квартиру та жив мирним життям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано, як військовий дивиться на понівечену багатоповерхівку та розповідає, що жив колись тут у квартирі на дев'ятому поверсі.

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Цей епізод став ще одним нагадуванням про те, що війна знищує не лише будівлі, а й особисті спогади, домівки та цілі пласти мирного життя українців. Костянтинівка, як і багато прифронтових міст Донеччини, регулярно зазнає ворожих обстрілів і поступово перетворюється на місто спогадів.

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За кожною зруйнованою стіною - чиєсь життя до війни. І для багатьох українських захисників ці руїни - не абстрактні "об’єкти", а власне минуле, яке вони сьогодні боронять зі зброєю в руках.

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