Окупанти полюють на цивільних дронами в Костянтинівці, - МВА

Російські війська використовують дрони для атак на мирне населення Костянтинівської громади, завдаючи ударів навіть під час евакуаційних місій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

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Костянтинівка щодня опиняється під інтенсивними обстрілами з боку російських військ. Окупанти застосовують ударні FPV-дрони, спрямовуючи їх по цивільних об’єктах у житлових кварталах та створюючи смертельну небезпеку для мирних жителів і волонтерів, які допомагають з евакуацією населення.

Є загиблий і поранені серед цивільних

За повідомленням Костянтинівської міської військової адміністрації, внаслідок удару ворожого дрона загинула одна людина. Ще двоє цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Усіх постраждалих доправили до лікарні в Дружківці, де їм надають медичну допомогу. На момент атаки вони брали участь в евакуаційних заходах, рятуючи мешканців громади.

Окупанти атакують евакуаційний транспорт

Під ворожий удар також потрапив легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об’єднання волонтерів", який регулярно використовувався для вивезення людей із небезпечних районів. Руйнувань житлових будинків не зафіксовано.

У міській військовій адміністрації наголошують, що безпечних місць у Костянтинівській громаді фактично не залишилося. Російські війська цілеспрямовано атакують цивільний транспорт і перехожих. Правоохоронці продовжують документувати воєнні злочини РФ, а мешканців закликають за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

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