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Новини Атака безпілотників на Одесу Вибухи в Одесі
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Росія атакувала Одесу: у місті пролунали вибухи

рорсія атакує Одесу вночі 26 грудня

У ніч на 26 грудня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграмі закликав: "Одеса та район, перебувайте в безпечних місцях!"

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Атака безпілотників

Увечері четверга, 25 грудня, Росія продовжує обстрілювати Україну. Наразі ворожі безпілотники та ракети зафіксовані в різних регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про небезпеку та закликають залишатися у безпечних місцях.

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Автор: 

Одеса (5897) Одеська область (4197) атака (1803) дрони (8672) Шахед (2325) Одеський район (697)
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