Росія атакувала Одесу: у місті пролунали вибухи
У ніч на 26 грудня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграмі закликав: "Одеса та район, перебувайте в безпечних місцях!"
Атака безпілотників
Увечері четверга, 25 грудня, Росія продовжує обстрілювати Україну. Наразі ворожі безпілотники та ракети зафіксовані в різних регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про небезпеку та закликають залишатися у безпечних місцях.
- Раніше ми повідомляли, що у Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.
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