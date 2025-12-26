Росія атакувала Одесу: у місті пролунали вибухи

У ніч на 26 грудня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграмі закликав: "Одеса та район, перебувайте в безпечних місцях!"

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Атака безпілотників

Увечері четверга, 25 грудня, Росія продовжує обстрілювати Україну. Наразі ворожі безпілотники та ракети зафіксовані в різних регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про небезпеку та закликають залишатися у безпечних місцях.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.

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