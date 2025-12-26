Россия атаковала Одессу: в городе были слышны взрывы
В ночь на 26 декабря в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграме призвал: "Одесса и район, находитесь в безопасных местах!"
Атака беспилотников
Вечером четверга, 25 декабря, Россия продолжает обстреливать Украину. Сейчас вражеские беспилотники и ракеты зафиксированы в разных регионах. Воздушные силы ВСУ сообщают об опасности и призывают оставаться в безопасных местах.
- Ранее мы сообщали, что в Чернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Число пострадавших возросло до десяти.
