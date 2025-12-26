РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу Взрывы в Одессе
1 802 9

Россия атаковала Одессу: в городе были слышны взрывы

Россия атакует Одессу ночью 26 декабря

В ночь на 26 декабря в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграме призвал: "Одесса и район, находитесь в безопасных местах!"

Атака беспилотников

Вечером четверга, 25 декабря, Россия продолжает обстреливать Украину. Сейчас вражеские беспилотники и ракеты зафиксированы в разных регионах. Воздушные силы ВСУ сообщают об опасности и призывают оставаться в безопасных местах.

що цікаво Одесу атакують одну з найбільше, але я впевнений значна частина одеситів і надалі будуть захищати "язік", Катерину 2 і Пушкіна.

парадокс
26.12.2025 02:02 Ответить
ото ти дура якщо українка а не російський бот. У вас там що вода солона і впливає на психіку чи як?
26.12.2025 03:03 Ответить
баба лягай спати
26.12.2025 03:09 Ответить
ти якраз і доводиш те що я кажу - Одесу ******** регулярно, а рузкій дух так і пре. Парадокс.
Видно це не лікується
26.12.2025 03:36 Ответить
Є там таке, але не так масово, як це хочуть показати кацапи. Маю надію, тут же ніхто не повірить, що любітєлі підарів будуть читати цензор. А от кацапської ботви з різними легендами тут навалом.
26.12.2025 04:04 Ответить
Правда так і є-розбили декілька нових локацій електроструктури-хто їм координати дав?Взагалі Одеса то прекрасне місто але одесити думаю половина не дуже приємні та розумні люди(ой що зараз буде)
26.12.2025 08:27 Ответить
 
 