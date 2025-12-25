Корректировал удары РФ по Одессе: агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые атаки России по Одессе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали схемы

По данным СБУ, разоблаченный агент ФСБ был задержан в мае 2025 года в Одессе. Мужчина, 47-летний инженер местного завода, занимался наведением вражеских обстрелов, отслеживал локации предприятий, выполняющих оборонные заказы, и передавал куратору от ФСБ координаты объектов на гугл-картах с подробным описанием.

Кроме этого, злоумышленник сообщал российскому спецслужбовцу о дислокации украинских военных и последствиях вражеских "прилетов", а также об ориентировочном расположении огневых позиций украинской ПВО.

Разоблачение и задержание

СБУ отметила, что агент был разоблачен на начальном этапе его деятельности и все его действия были задокументированы. Во время обыска у него изъяли смартфон с накопленной разведывательной информацией и контактами ФСБ.

Судебный приговор

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

