Корректировал удары РФ по Одессе: агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения, - СБУ
Суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые атаки России по Одессе.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Детали схемы
По данным СБУ, разоблаченный агент ФСБ был задержан в мае 2025 года в Одессе. Мужчина, 47-летний инженер местного завода, занимался наведением вражеских обстрелов, отслеживал локации предприятий, выполняющих оборонные заказы, и передавал куратору от ФСБ координаты объектов на гугл-картах с подробным описанием.
Кроме этого, злоумышленник сообщал российскому спецслужбовцу о дислокации украинских военных и последствиях вражеских "прилетов", а также об ориентировочном расположении огневых позиций украинской ПВО.
Разоблачение и задержание
СБУ отметила, что агент был разоблачен на начальном этапе его деятельности и все его действия были задокументированы. Во время обыска у него изъяли смартфон с накопленной разведывательной информацией и контактами ФСБ.
Судебный приговор
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
