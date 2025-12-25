1 456 0
Очередной удар по Одесской области: один погибший, 2 раненых, разрушение инфраструктуры. ФОТО
Ночью 25 декабря враг снова нанес удар по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения. На отдельных объектах возникли очаги возгорания, их ликвидировали спасатели.
"К сожалению, один человек погиб - тело извлекли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.
Последствия обстрела
На месте работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.
