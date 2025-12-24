Вследствие ударов РФ по порту в Одессе произошла утечка масла в Черное море. ФОТОрепортаж
В районе двух пляжей Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц.
Об этом сообщил глава ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
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"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ситуацию проверяют соответствующие службы.
На данный момент на место выехали:
- экологическая инспекция;
- КП "Узбережье";
- КУ РВС;
- Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Обновление
Впоследствии глава ОВА Олег Кипер заявил, что причина - повреждение резервуаров с подсолнечным маслом вследствие вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре, из-за чего часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с последующим выходом в море.
Пожар, возникший на объекте, ликвидирован.
"Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично – исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала. В этот период специалисты проводили поэтапную установку боновых заграждений.
Сразу после обнаружения загрязнения к ликвидации последствий немедленно были привлечены все профильные службы", - рассказал он.
В настоящее время экологи осуществляют мониторинг состояния воды. Экологическая инспекция фиксирует нанесенный окружающей среде ущерб.
Побережье ограждено, привлечены дополнительные насосы и помпы.
Портовый канал перекрыт двумя слоями боновых заграждений. К работам привлечены специализированный флот и суда по сбору загрязнений с водной поверхности.
"Акватория порта Южный временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки растительного масла. Окончательная оценка будет дана после полной локализации последствий.
Отдельно подчеркиваем: речь идет о растительном (подсолнечном) масле — органическом веществе, которое подлежит природному биологическому распаду", - отметил Кипер.
Одесский зоопарк принял на реабилитацию птиц, пострадавших вследствие попадания масла в воду.
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