Внаслідок ударів РФ по порту в Одесі стався витік олії у Чорне море. ФОТОрепортаж
У районі двох пляжів Одеси виявили плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.
Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Ситуацію перевіряють відповідні служби.
Наразі на місце виїхали:
- екологічна інспекція;
- КП "Узбережжя";
- КУ РВС;
- Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Оновлення
Згодом глава ОВА Олег Кіпер заявив, що причина - пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі, через що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море.
Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано.
"Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень.
Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби", - розповів він.
Наразі екологи здійснюють моніторинг стану води. Екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки.
Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи.
Портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні.
"Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії. Остаточна оцінка буде надана після повної локалізації наслідків.
Окремо наголошуємо: йдеться про рослинну (соняшникову) олію — органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду", - зазначив Кіпер.
Одеський зоопарк наразі прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду.
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