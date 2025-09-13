УКР
Дрон на пляжі в Болгарії
2 888 22

На пляжі в Болгарії виявили безпілотник. ФОТО

12 вересня на пляжі в болгарському місті Бургас виявили безпілотник, який викинуло море. Вибухової речовини в ньому не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БНР.

За даними поліції, повідомлення про підозрілий об'єкт, що плаває в морі, схожий на дрон, надійшло близько 9:36 вранці 12 вересня.

Об'єкт викинуло на берег, а територію оточили.

На пляжі болгарського міста Бургас виявлений невідомий безпілотник
Фото: Міністерство оборони Болгарії

Міністерство оборони зазначило, що спеціалізована група ВМС дослідила та транспортувала об'єкт, знайдений на пляжі в Бургасі.

"Після розвідки об’єкт було ідентифіковано як літальний апарат (безпілотник), який не містить вибухової речовини та не становить небезпеки. З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована команда транспортувала об’єкт до військово-морської бази Бургас", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польща у Радбезі ООН: Вторгнення російських дронів було навмисним, це не помилка

 За даними "24 часа", місцевий мешканець помітив безпілотник, коли здійснював ранкову пробіжку пляжем.

Нагадаємо, місяць тому розбитий БпЛА виявили відпочивальники на пляжі "Хармані" біля міста Созополь, що розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Бургаса у південній частині країни.

Автор: 

безпілотник (4856) Болгарія (802) пляж (159) дрони (5521)
13.09.2025 10:04
13.09.2025 10:05
На пляж викинуло чергову помилку Трампа.
13.09.2025 09:59
На пляж викинуло чергову помилку Трампа.
13.09.2025 09:59
Два - три тижні і безбілотник розсосеться сам...(С) Трумп
13.09.2025 10:04
Заважають слнчєвбряжцям бархатний сезон святкувати
13.09.2025 10:18
це вже Третя світова чи ще ні?
13.09.2025 09:59
13.09.2025 10:04
😂🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏
13.09.2025 10:18
13.09.2025 10:05
А ще розказують що F-35 найкращий в світі винищувач
13.09.2025 10:44
Цікаво - з моделлю та належністю до держави - розібралися?
13.09.2025 10:09
За 2-3 тижні.
13.09.2025 10:21
Це - по-трампівськи? Чи по українському Закону "Про експертизу"?
13.09.2025 10:30
Та по-трампівськи.
13.09.2025 10:45
Ясно... Бо якщо-б було по Закону, то можна-б, було, оскаржить затягування дачі висновку, в суді... А по-трампівському, цю експертизу можна тягнуть до безкінечності...
13.09.2025 10:49
Він дуже схожий на український бпла "Сич"...Але почекаємо офіційної версії.
13.09.2025 11:31
Схоже на Орлан-10 РФ
13.09.2025 11:33
Ну, Ла-5, і ФВ-190 - теж схожі між собою... Але це зовсім різні літаки... Почекаємо висновків експерта...
13.09.2025 12:08
На крилах емблема коло синій посередині. Такий буває на дронах ЗСУ. Пишуть "Сич".
13.09.2025 11:40
Якщо "Сич" - то там немає озброєння. Це розвіддрон дальньої дії...
13.09.2025 12:03
Віднедавна в Європі беспілотник без вибухівки прирівнюєтьмя до ворони. )
13.09.2025 10:39
Бургас- це вже недалеко від кордону Турції
13.09.2025 11:35
Болгарська криза!! Так і запишіть
13.09.2025 12:03
 
 