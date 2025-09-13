На пляжі в Болгарії виявили безпілотник. ФОТО

12 вересня на пляжі в болгарському місті Бургас виявили безпілотник, який викинуло море. Вибухової речовини в ньому не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БНР.

За даними поліції, повідомлення про підозрілий об'єкт, що плаває в морі, схожий на дрон, надійшло близько 9:36 вранці 12 вересня.

Об'єкт викинуло на берег, а територію оточили.

Фото: Міністерство оборони Болгарії

Міністерство оборони зазначило, що спеціалізована група ВМС дослідила та транспортувала об'єкт, знайдений на пляжі в Бургасі.

"Після розвідки об’єкт було ідентифіковано як літальний апарат (безпілотник), який не містить вибухової речовини та не становить небезпеки. З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована команда транспортувала об’єкт до військово-морської бази Бургас", – йдеться у повідомленні.

За даними "24 часа", місцевий мешканець помітив безпілотник, коли здійснював ранкову пробіжку пляжем.

Нагадаємо, місяць тому розбитий БпЛА виявили відпочивальники на пляжі "Хармані" біля міста Созополь, що розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Бургаса у південній частині країни.