Російський БпЛА "Орлан" знайшли на пляжі в Болгарії. ФОТО
На одному з пляжів Болгарії виявили безпілотник – ймовірно, російський розвідувальний БпЛА "Орлан".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Розбитий БпЛА виявили відпочивальники на пляжі "Хармані" біля міста Созополь, що розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Бургаса у південній частині країни.
Зі стану крил та корпуса апарату у Міністерстві оборони Болгарії припустили, що він пробув у воді вже кілька місяців. Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили.
Журналісти болгарського "Радіо Свобода" за фотографіями припускають, що, скоріш за все, це російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", втрачений під час використання у війні РФ проти України.
*****: "Я верю, что они заблудились, потому что там нет маркированной границы"
Цікаво, коли ракета рашистів з касетною БЧ зіб'ється з курсу через вплив РЕБ чи дефект в конструкції / ПЗ, розкриється над густонаселеним болгарським містом, то їх сцикливе Міноборони теж боятиметься назвати походження **************, що не вибухнули, виколупуючи їх з кишок і відмиваючи від мозкової речовини, що колись була болгарином.