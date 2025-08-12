УКР
Російський БпЛА "Орлан" знайшли на пляжі в Болгарії. ФОТО

На одному з пляжів Болгарії виявили безпілотник – ймовірно, російський розвідувальний БпЛА "Орлан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Розбитий БпЛА виявили відпочивальники на пляжі "Хармані" біля міста Созополь, що розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Бургаса у південній частині країни.

БпЛА на пляжі в Болгарії

Зі стану крил та корпуса апарату у Міністерстві оборони Болгарії припустили, що він пробув у воді вже кілька місяців. Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили.

БпЛА Орлан на пляжі

Журналісти болгарського "Радіо Свобода" за фотографіями припускають, що, скоріш за все, це російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", втрачений під час використання у війні РФ проти України.

Читайте: Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ

Топ коментарі
+4
Болгари відчули подих війни. І він їм не сподобався
12.08.2025 19:33 Відповісти
+3
Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили

Цікаво, коли ракета рашистів з касетною БЧ зіб'ється з курсу через вплив РЕБ чи дефект в конструкції / ПЗ, розкриється над густонаселеним болгарським містом, то їх сцикливе Міноборони теж боятиметься назвати походження **************, що не вибухнули, виколупуючи їх з кишок і відмиваючи від мозкової речовини, що колись була болгарином.
12.08.2025 20:06 Відповісти
+2
Нагадайте собі 2014 рік.
*****: "Я верю, что они заблудились, потому что там нет маркированной границы"
12.08.2025 19:58 Відповісти
До речі, ще жоден кацап не здогадався що Ореста - то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче.
показати весь коментар
12.08.2025 20:18 Відповісти
А імена Хорен і Сурен чиї?☺
показати весь коментар
12.08.2025 20:43 Відповісти
в неї питай.
показати весь коментар
12.08.2025 20:50 Відповісти
Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили

Цікаво, коли ракета рашистів з касетною БЧ зіб'ється з курсу через вплив РЕБ чи дефект в конструкції / ПЗ, розкриється над густонаселеним болгарським містом, то їх сцикливе Міноборони теж боятиметься назвати походження **************, що не вибухнули, виколупуючи їх з кишок і відмиваючи від мозкової речовини, що колись була болгарином.
показати весь коментар
12.08.2025 20:06 Відповісти
Не ескаліруйте тут!
показати весь коментар
12.08.2025 20:38 Відповісти
Турбуватися немає про що, він там просто відпочивав.
показати весь коментар
12.08.2025 20:58 Відповісти
 
 