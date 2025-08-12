Російський БпЛА "Орлан" знайшли на пляжі в Болгарії. ФОТО

На одному з пляжів Болгарії виявили безпілотник – ймовірно, російський розвідувальний БпЛА "Орлан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Розбитий БпЛА виявили відпочивальники на пляжі "Хармані" біля міста Созополь, що розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Бургаса у південній частині країни.

Зі стану крил та корпуса апарату у Міністерстві оборони Болгарії припустили, що він пробув у воді вже кілька місяців. Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили.

Журналісти болгарського "Радіо Свобода" за фотографіями припускають, що, скоріш за все, це російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", втрачений під час використання у війні РФ проти України.

Читайте: Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ