Российский БПЛА "Орлан" нашли на пляже в Болгарии. ФОТО

На одном из пляжей Болгарии обнаружили беспилотник - вероятно, российский разведывательный БПЛА "Орлан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже "Хармани" возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.

Из состояния крыльев и корпуса аппарата в Министерстве обороны Болгарии предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.

Журналисты болгарского "Радио Свобода" по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", потерянный во время использования в войне РФ против Украины.

