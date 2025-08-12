РУС
Российский БПЛА "Орлан" нашли на пляже в Болгарии. ФОТО

На одном из пляжей Болгарии обнаружили беспилотник - вероятно, российский разведывательный БПЛА "Орлан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже "Хармани" возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.

Из состояния крыльев и корпуса аппарата в Министерстве обороны Болгарии предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.

Журналисты болгарского "Радио Свобода" по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", потерянный во время использования в войне РФ против Украины.

Читайте: Украинские БпЛА второй раз за неделю поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане, - СБУ

беспилотник (4095) Болгария (662) Черное море (1496)


Болгари відчули подих війни. І він їм не сподобався
12.08.2025 19:33 Ответить
ехо війни....
12.08.2025 19:34 Ответить
Скоро ще не те знайдуть!!!
12.08.2025 19:53 Ответить
Нагадайте собі 2014 рік.
*****: "Я верю, что они заблудились, потому что там нет маркированной границы"
12.08.2025 19:58 Ответить
До речі, ще жоден кацап не здогадався що Ореста - то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче.
12.08.2025 20:18 Ответить
А імена Хорен і Сурен чиї?☺
12.08.2025 20:43 Ответить
в неї питай.
12.08.2025 20:50 Ответить
Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили

Цікаво, коли ракета рашистів з касетною БЧ зіб'ється з курсу через вплив РЕБ чи дефект в конструкції / ПЗ, розкриється над густонаселеним болгарським містом, то їх сцикливе Міноборони теж боятиметься назвати походження **************, що не вибухнули, виколупуючи їх з кишок і відмиваючи від мозкової речовини, що колись була болгарином.
12.08.2025 20:06 Ответить
Не ескаліруйте тут!
12.08.2025 20:38 Ответить
 
 