Польща у Радбезі ООН: Вторгнення російських дронів було навмисним, це не помилка

Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі було навмисним. Це стало безпрецедентним порушенням територіальної цілісності Польщі.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький під час засідання Радбезу ООН 12 вересня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат заявив, що Польща вперше в історії скликала екстрене засідання Радбезу ООН, "щоб заявити, що Росія свідомо порушила польський повітряний простір в ніч з 9 на 10 вересня".

"Ми знаємо, я повторюю – ми знаємо, що це не була помилка", – сказав Босацький, додавши, що польські військові разом із союзними силами Нідерландів, Німеччини та Італії діяли "спокійно, професійно та рішуче", знищивши дрони.

Також польський дипломат різко розкритикував виступ постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який намагався заперечувати відповідальність Москви. Він назвав заявив представника РФ "брехнею".

"Один-два рази – це може бути збіг чи несправність. Але не 19 разів, 19 вторгнень протягом семи годин",- сказав представник Польщі.

Босацький наголосив, що "всі сусіди РФ є вільними, заможними та щасливими, коли на їхній території немає російських військ". Він висловив упевненість, що "Україна буде звільнена від російських сил і піде тим самим шляхом".

"Росія повинна зупинити свою варварську війну проти України… Наша рішучість підтримувати Україну й захищати принципи суверенітету й територіальної цілісності залишається непохитною", – заявив Босацький, додавши, що Польща не дозволить себе залякати.

Вторгнення дронів РФ в Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

