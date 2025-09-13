Польша в Совбезе ООН: Вторжение российских дронов было преднамеренным, это не ошибка

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Это стало беспрецедентным нарушением территориальной целостности Польши.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий во время заседания Совбеза ООН 12 сентября, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат заявил, что Польша впервые в истории созвала экстренное заседание Совбеза ООН, "чтобы заявить, что Россия сознательно нарушила польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября".

"Мы знаем, я повторяю - мы знаем, что это не была ошибка", - сказал Босацкий, добавив, что польские военные вместе с союзными силами Нидерландов, Германии и Италии действовали "спокойно, профессионально и решительно", уничтожив дроны.

Также польский дипломат резко раскритиковал выступление постпреда России при ООН Василия Небензи, который пытался отрицать ответственность Москвы. Он назвал заявил представителя РФ "ложью".

"Один-два раза - это может быть совпадение или неисправность. Но не 19 раз, 19 вторжений в течение семи часов",- сказал представитель Польши.

Босацкий подчеркнул, что "все соседи РФ являются свободными, богатыми и счастливыми, когда на их территории нет российских войск". Он выразил уверенность, что "Украина будет освобождена от российских сил и пойдет тем же путем".

"Россия должна остановить свою варварскую войну против Украины... Наша решимость поддерживать Украину и защищать принципы суверенитета и территориальной целостности остается непоколебимой", - заявил Босацкий, добавив, что Польша не позволит себя запугать.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

