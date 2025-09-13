РУС
2 239 26

Польша в Совбезе ООН: Вторжение российских дронов было преднамеренным, это не ошибка

Марцин Босацкий

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Это стало беспрецедентным нарушением территориальной целостности Польши.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий во время заседания Совбеза ООН 12 сентября, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат заявил, что Польша впервые в истории созвала экстренное заседание Совбеза ООН, "чтобы заявить, что Россия сознательно нарушила польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября".

"Мы знаем, я повторяю - мы знаем, что это не была ошибка", - сказал Босацкий, добавив, что польские военные вместе с союзными силами Нидерландов, Германии и Италии действовали "спокойно, профессионально и решительно", уничтожив дроны.

Читайте также: Рютте заявил, что доволен реакцией США на вторжение российских дронов в Польшу

Также польский дипломат резко раскритиковал выступление постпреда России при ООН Василия Небензи, который пытался отрицать ответственность Москвы. Он назвал заявил представителя РФ "ложью".

"Один-два раза - это может быть совпадение или неисправность. Но не 19 раз, 19 вторжений в течение семи часов",- сказал представитель Польши.

Босацкий подчеркнул, что "все соседи РФ являются свободными, богатыми и счастливыми, когда на их территории нет российских войск". Он выразил уверенность, что "Украина будет освобождена от российских сил и пойдет тем же путем".

"Россия должна остановить свою варварскую войну против Украины... Наша решимость поддерживать Украину и защищать принципы суверенитета и территориальной целостности остается непоколебимой", - заявил Босацкий, добавив, что Польша не позволит себя запугать.

Читайте также: В НАТО ответили на критику применения дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Польша не видит причин для разрыва дипломатических отношений с РФ, - Сикорский

Автор: 

декілька років тому Макрон казав - треба Европі мати свою армію і свій рубіж оборони.
гавкав тоді на його - яка така європейська оборона
коли є НАТО? - це разкол!
а він був правий...
+5
Ані к НАТО, ані к ООН не треба бігти скаржитись. Сбиратись та бігти в Україну битися, та в бою навчатися. Дроноводам особливо.
+4
Здам одну кімнатну квартиру для поляків біженців в місті Одеса. Не дорого. 1200 доларів в місяць. Працевлаштую.
17 гривень за годину. Кого цікавить пишіть в приватні.
13.09.2025 01:29 Ответить
до фрази "безпрецедентне порушення територіальної цілісності Польщі" дуже пасує "19 разів"

може перекладач чого наплутав?
13.09.2025 01:24 Ответить
а за штуку візьмете з дитями і візгом? 🤣
13.09.2025 03:21 Ответить
це саме те, що я називаю кацпнею...
13.09.2025 03:24 Ответить
кацaпнею
13.09.2025 03:26 Ответить
то на польську дрони - i всім їрмак!
13.09.2025 03:39 Ответить
- Таваріщ сталін, праізашла чудовіщная ашипка!
13.09.2025 04:18 Ответить
"ошибки надо смивать кровью"
13.09.2025 06:15 Ответить
я зараз розповім звідкіля це було - з Ненацка
13.09.2025 06:14 Ответить
правильно говорить треба відкрито говорити шо Трамп ідіот
13.09.2025 06:39 Ответить
ну на відкриту так на відкриту - буба чемпіон!
13.09.2025 07:22 Ответить
Ну, й?
13.09.2025 07:24 Ответить
дядя доня промаразматіє щє років з 30 разом з ******.
ми всі помремо а він органи разом з бубою і сі собі замінить і голову переставіть і буде як новенький!
13.09.2025 07:33 Ответить
після першого хірургічного втручання здохнуть обоє
13.09.2025 07:40 Ответить
природу не обдуриш
13.09.2025 07:42 Ответить
ці два придурка намагаються на 150 років як мінімум...
13.09.2025 07:57 Ответить
Та блін задрали, з тією новиною про польські дрони,надоїло, що інших новин немає ? Що там зі зарплатою суддів, вони не задоволені, кажуть, що недоїдають і наполягають на підняті. А поляків пару раз накриє конкретними дронами, то вони порозумнішають і візьмуть приклад з Ердогана.
13.09.2025 08:39 Ответить
гарно ляхів освіжили 19 дронів , відразу забули про волинську різню ! я писав в 2022 що треба захопити в ********** Іскандер та гепнуть ним по мадярам і тоді НАТО віддало б нам всю зброю без всяких заборон можливо навіть з інструкторами .
13.09.2025 09:34 Ответить
Какіє ваши доказатєльства, єслі ми можєм в любой сіткацив положить вєто " - приблизно так буде в радбезі
13.09.2025 12:08 Ответить
 
 