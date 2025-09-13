На пляже в Болгарии обнаружили беспилотник. ФОТО

12 сентября на пляже в болгарском городе Бургас обнаружили беспилотник, который выбросило море. Взрывчатого вещества в нем не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БНР.

По данным полиции, сообщение о подозрительном объекте, плавающем в море, похожем на дрон, поступило около 9:36 утром 12 сентября.

Объект выбросило на берег, а территорию оцепили.

Фото: Министерство обороны Болгарии

Министерство обороны отметило, что специализированная группа ВМС исследовала и транспортировала объект, найденный на пляже в Бургасе.

"После разведки объект был идентифицирован как летательный аппарат (беспилотник), который не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности. С разрешения начальника штаба ВМС специализированная команда транспортировала объект на военно-морскую базу Бургас", - говорится в сообщении.

Также читайте: Польша в Совбезе ООН: Вторжение российских дронов было преднамеренным, это не ошибка

По данным "24 часа", местный житель заметил беспилотник, когда совершал утреннюю пробежку по пляжу.

Напомним, месяц назад разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже "Хармани" возле города Созополь, расположенного на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.