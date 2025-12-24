После российских атак порт Южный частично возобновил работу

Морской порт Южный возобновил прием и отправку судов после ограничений, введенных из-за последствий вражеских обстрелов и утечки растительного масла в акватории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины в Телеграм.

По информации АМПУ, работы в акватории порта проводятся с учетом усиленных мер безопасности и действующих ограничений. Ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.

Состояние акваторий Южного и Черноморска

В Администрации морских портов Украины уточнили, что маслянистые пятна также зафиксированы в акватории порта Черноморск. Загрязнение связано с утечкой подсолнечного масла после атак по портовой инфраструктуре.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. На месте работают специализированные суда и суда-нефтесборщики, которые осуществляют очистку водной поверхности.

"К ликвидации последствий вражеского обстрела в обеих акваториях привлечены все соответствующие службы", — сообщили в АМПУ.

Ограничения и ход работ

Ранее акваторию порта Южный временно перекрывали до полной ликвидации последствий утечки растительного масла. Первые сутки после поражения порт находился под непрерывными обстрелами армии РФ, что затрудняло проведение полноценных работ.

В настоящее время меры по локализации и сбору загрязнений продолжаются. Решение об открытии порта для судоходства принято с учетом текущей ситуации с безопасностью и результатов проведенных работ.

Ранее мы сообщали, что прокуроры отдела по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, совместно с экологическими прокурорами Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

