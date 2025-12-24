Загрязнение окружающей среды Одесщины из-за вражеской атаки: продолжаются следственные и экологические мероприятия, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры отдела по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, совместно с экологическими прокурорами Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что уже известно?

Установлено, что 20 декабря во время массированной вражеской атаки Одесского района ударными дронами повреждены резервуары предприятия с последующим возгоранием. В 13 емкостях хранилось подсолнечное масло.

"24 декабря на побережье пляжей Одесщины и в море обнаружили пятна, похожие на растительное масло", - напоминают прокуроры.









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Экологическая инспекция

На месте работают специалисты: проводят обследование территории, экологическая инспекция отбирает образцы для лабораторных исследований.

После установления всех обстоятельств будет проведен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, и запланированы инженерно-экологические экспертизы. Следственные действия продолжаются.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ по порту в Одессе произошла утечка растительного масла в Черное море.