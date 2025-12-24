Забруднення довкілля Одещини через ворожу атаку: тривають слідчі та екологічні заходи, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що вже відомо?

Встановлено, що 20 грудня під час масованої ворожої атаки Одеського району ударними дронами пошкоджено резервуари підприємства з подальшим загорянням. У 13 ємкостях зберігалася соняшникова олія.

"24 грудня на узбережжі пляжів Одещини та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію", - нагадують прокурори.









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Екологічна інспекція

На місці працюють фахівці: проводять обстеження території, екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, завданих довкіллю, та заплановано інженерно-екологічні експертизи. Слідчі дії тривають.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів РФ по порту в Одесі стався витік олії у Чорне море.