Забруднення довкілля Одещини через ворожу атаку: тривають слідчі та екологічні заходи, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що вже відомо?
Встановлено, що 20 грудня під час масованої ворожої атаки Одеського району ударними дронами пошкоджено резервуари підприємства з подальшим загорянням. У 13 ємкостях зберігалася соняшникова олія.
"24 грудня на узбережжі пляжів Одещини та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію", - нагадують прокурори.
Екологічна інспекція
На місці працюють фахівці: проводять обстеження території, екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень.
Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, завданих довкіллю, та заплановано інженерно-екологічні експертизи. Слідчі дії тривають.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів РФ по порту в Одесі стався витік олії у Чорне море.
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